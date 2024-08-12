Літак філіппінських ВПС "незаконно перетнув" повітряний простір Китаю: реакція Пекіна

У зв'язку з інцидентом китайські сили в регіоні були приведені в стан підвищеної бойової готовності, а військове командування НВАК закликало Філіппіни негайно припинити свої "порушення, провокації і нагнітання обстановки".

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Командування Південного театру військових дій Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) повідомило "про професійне і законне попередження філіппінського літака", який "незаконно вдерся" в повітряний простір над китайським островом Хуан'яньдао в Південнокитайському морі. Інцидент стався 10 серпня і викликав напруженість між країнами, повідомляє Global Times.

Згідно з офіційною заявою командування, літак NC-212 ВПС Філіппін порушив повітряний простір над Хуан'яньдао, попри неодноразові попередження китайської сторони.

Зазначається, що дії філіппінського літака завадили регулярним навчальним заходам Китаю. Для залякування командування НВАК залучило морські та повітряні сили, які провели операцію з ідентифікації, перевірки, відстеження, моніторингу, попередження та витіснення літака-порушника.

Реакція Філіппін і відповідь Китаю

Філіппіни висловили протест проти "агресивних дій" Китаю в спірних водах. У своїй заяві філіппінська влада засудила китайські маневри, підкресливши, що вони порушують міжнародні норми авіаційної безпеки й становлять загрозу для мирних операцій.

Китай негайно відреагував на заяву Філіппін. Пекін заявив, що філіппінський літак "незаконно вдерся" в повітряний простір над рифом Хуан'янь, попри неодноразові попередження. Збройні сили КНР були приведені в стан підвищеної бойової готовності та мобілізували повітряні та морські сили для ідентифікації та відстеження філіппінського літака. За версією Китаю, дії були зроблені на законних підставах для захисту національного суверенітету і забезпечення стабільності в регіоні.

Давня територіальна суперечка

Китай, Філіппіни та інші країни регіону давно ведуть територіальні суперечки за архіпелаг Спратлі (Наньша) в Південнокитайському морі. Ці острови становлять цінність завдяки багатим біоресурсам і стратегічному розташуванню. У січні офіційний представник МЗС Китаю Ван Веньбінь зажадав від США і Філіппін припинити "військові провокації" в регіоні, наголосивши, що такі методи не сприяють мирному врегулюванню ситуації.

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Нагадаємо, на початку липня група китайських бойових кораблів на чолі з авіаносцем Shandong вийшла в Тихий океан за 500 км на південний схід від японського острова Окінави. Було виявлено 36 військових літаків ВПС НВАК, включно з винищувачами J-16 і бомбардувальниками H-6 з ядерними боєголовками.