Может ли повторно выехать за границу мужчина, который вернулся позже, чем сопровождаемое лицо

На практике, как объясняет юрист, к такому лицу возможно повышенное внимание на пункте пропуска. Более того, человек может получить отказ в пересечении государственной границы.

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Несмотря на то, что выезд за границу для военнообязанных ограничен, есть исключения — например, сопровождение лица с инвалидностью. Юрист Андрей Топчий объяснил, может ли повторно таким же образом выехать из страны человек, который ранее уже сопровождал человека с инвалидностью, но вернулся позже, чем он.

По его словам, в соответствии с п.2.1. Постановления КМУ "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданина", лица, имеющие одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы могут выехать с ними за границу как сопровождающее лицо.

"Граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, указанные в абзацах третьем — 7, 9 и 10 настоящего пункта, которые сопровождали лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью, лиц, нуждающихся в постоянном уходе, или детей, определенных пунктом 2-2 настоящих Правил, для выезда за пределы Украины, обязаны вернуться в Украину не позднее возвращения на территорию Украины лиц, которых они сопровождали. Прямо законодательство не ограничивает сопровождающее лицо в праве повторного пересечения границы вместе с лицом с инвалидностью, даже если оно не выполнило свой долг вернуться вовремя", — отметил юрист.

Он добавил, что на практике, к такому лицу возможно повышенное внимание на пункте пропуска и отказ в пересечении государственной границы.

Напомним, что в Украине в некоторых случаях мобилизовать в ряды ВСУ могут мужчин, которые были забронированы от призыва. В случае бронирования лицо должно сообщить об этом ТЦК и СП в течение 7 дней и написать соответствующее заявление. Из-за того, что система по спецучету работает неидеально, могут быть случаи мобилизации забронированных лиц.