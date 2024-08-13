Чи може повторно виїхати за кордон чоловік, який повернувся пізніше, ніж супроводжувана особа

На практиці, як пояснює юрист, до такої особи можлива підвищена увага на пункті пропуску. Ба більше, людина може отримати відмову у перетині державного кордону.

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Попри те, що виїзд за кордон для військовозобов'язаних обмежений, є винятки — як от наприклад супровід особи з інвалідністю. Юрист Андрій Топчій пояснив, чи може повторно у такий же спосіб виїхати з країни чоловік, який раніше вже супроводжував особу з інвалідністю, але повернувся пізніше, ніж вона.

За його словами, відповідно до п.2.1. Постанови КМУ "Про затвердження Правил перетину державного кордону громадянина", особи, які мають одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи можуть виїхати з ними за кордон як супроводжуюча особа.

"Громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, зазначені в абзацах третьому — 7, 9 і 10 цього пункту, які супроводжували осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, осіб, які потребують постійного догляду, чи дітей, визначених пунктом 2-2 цих Правил, для виїзду за межі України, зобов’язані повернутися в Україну не пізніше повернення на територію України осіб, яких вони супроводжували. Прямо законодавство не обмежує супроводжуючу особу у праві повторного перетину кордону разом з особою з інвалідністю, навіть якщо вона не виконала свій обов'язок повернутись вчасно", — зазначив юрист.

Він додав, що на практиці, до такої особи можлива підвищена увага на пункті пропуску і відмова у перетині державного кордону.

Нагадаємо, що в Україні у деяких випадках мобілізувати до лав ЗСУ можуть чоловіків, які були заброньовані від призову. У разі бронювання особа повинна повідомити про це ТЦК та СП протягом 7 днів та написати відповідну заяву. Через те, що система щодо спецобліку працює неідеально, можуть траплятися випадки мобілізації заброньованих осіб.