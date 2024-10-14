Скандальний Спартак Суббота прокоментував виїзд Руслана Ханумака до США

Спартак Суббота зінався, що не знайомий з Русланом Ханумаком, але що активніше його критикують в мережі, то більше у нього цікавості до режисера.

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Український блогер Спартак Суббота, який свого часу вдало розкрутити свій особистий бренд як кваліфікованого психолога, публічно прокоментував виїзд із України режисера та актора Руслана Ханумака. Свою думку він висловив у себе на сторінці в Інстаграм.

Так, свого часу Спартак Суббота створив навколо своєї персони успішний образ психотерапевта, який працює на інтернет-майданчиках. Однак у 2023 році, він потрапив у скандал — психолог Ілля Полуденний звинуватив колегу в підробці документів і назвав його шахраєм. Вже у серпні 2024 року в мережі з’явилася інформація, що психолог виїхав з України в Іспанію, де хоче отримати статус українського біженця. Сам же Спартак інформацію не коментує.

Спартак Субота про Руслана Ханумака Фото: скрін

Однак, відповідаючи на запитання підписників, він прокоментував виїзд за межі України, режисера та актора Руслана Ханумака, який у липні 2024 року повідомив, що виїхав до США.

Так, на запитання: "Як ставишся до ухилянта, біженця та зрадника Ханумака?", Спартак написав: "А ще він: батько, надійний друг, професіонал своєї справи, людина з позицією та силою волі. Будь-яку людину можна подати з такого боку, який вигідний критиканту. Щоб бути ухилянтом, треба отримати повістку. Наскільки мені відомо, він непризовний. А навіть якби і був, мені стандарти суспільних цінностей не такі близькі".

Суббота також додав, що розвелося багато лицемірів, що куди не плюнь, всі святі, а хто не згоден — вороги народу. Він додав, що особисто ніколи не бачив Руслана Ханумака, але що більше на нього кидаються, то більше він йому подобається.

"Ніхто не буде масово критикувати нікчемність", — додав Субота.

Зауважимо, що після того, як Руслан Ханумак заявив, що тепер перебуває в США разом із сином і йому за це не соромно, він зник з соціальних мереж. Тоді Ханумак повідомив, що має астму, що надає йому відстрочку від армії. Однак згодом видалив цей допис. Вже у вересні його колишня дружина Аліна Шаманська, яка жила з сином в США, повернулися в Київ. Однак Руслан Ханумак за цей час так і не виходив на зв’язок. Де зараз перебуває режисер невідомо.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Аліна Шаманська відповіла, які стосунки має з Русланом Ханумаком після розлучення.

Крім цього, Фокус писав, що друг Руслана Ханумака Віктор Гевко висловився про виїзд артиста за кордон.