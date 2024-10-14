Скандальный Спартак Суббота прокомментировал выезд Руслана Ханумака в США

Спартак Суббота признавался, что не знаком с Русланом Ханумаком, но чем больше его критикуют в сети, тем больше у него интереса к режиссеру.

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Украинский блогер Спартак Суббота, который в свое время удачно раскрутил свой личный бренд как квалифицированного психолога, публично прокомментировал выезд из Украины режиссера и актера Руслана Ханумка. Свое мнение он высказал у себя на странице в Инстаграм.

Так, в свое время Спартак Суббота создал вокруг своей персоны успешный образ психотерапевта, который работает на интернет-площадках. Однако в 2023 году, он попал в скандал — психолог Илья Полуденный обвинил коллегу в подделке документов и назвал его мошенником. Уже в августе 2024 года в сети появилась информация, что психолог выехал из Украины в Испанию, где хочет получить статус украинского беженца. Сам же Спартак информацию не комментирует.

Спартак Суббота о Руслане Ханумаке Фото: скрин

Однако, отвечая на вопрос подписчиков, он прокомментировал выезд за пределы Украины, режиссера и актера Руслана Ханумака, который в июле 2024 года сообщил, что выехал в США.

Так на вопрос: "Как относишься к уклонисту, беженцу и предателю Ханумаку?", Спартак написал: "А еще он: отец, надежный друг, профессионал своего дела, человек с позицией и силой воли. Любого человека можно подать с такой точки зрения, которая выгодна критикующему. Чтобы быть уклонистом, надо получить повестку. Насколько мне известно, он непризывной. А даже если бы и был, мне стандарты общественных ценностей не так близки".

Суббота также добавил, что развелось много лицемеров, что куда ни плюнь, все святые, а кто не согласен — враги народа. Он добавил, что лично никогда не видел Руслана Ханумака, но чем больше на него бросаются, тем больше он ему нравится.

"Никто не будет массово критиковать никчемность", — добавил Суббота.

Заметим, что после того, как Руслан Ханумак заявил, что теперь находится в США вместе с сыном и ему за это не стыдно, он исчез из социальных сетей. Тогда Ханумка заявил, что имеет астму, что дает ему отсрочку от армии. Однако впоследствии удалил это сообщение. Уже в сентябре его бывшая жена Алина Шаманская, которая жила с сыном в США, вернулись в Киев. Однако Руслан Ханумак за это время так и не выходил на связь. Где сейчас находится режиссер не известно.

Напомним, ранее мы писали, что Алина Шаманская ответила, какие отношения имеет с Русланом Ханумаком после развода.

Кроме этого, Фокус писал, что друг Руслана Ханумака Виктор Гевко высказался о выезде артиста за границу.