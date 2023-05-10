Скандал со Спартаком Субботой: в МОН проверили дипломы блогера

По данным министерства, в Реестре документов об образовании в ЕГЭБО отсутствуют данные о дипломе магистра блогера, позиционирующего себя как специалиста в области психического здоровья, психотерапии и психиатрии.

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В Министерстве образования и науки Украины ответили на запрос о проверке подлинности копий документов об образовании и Свидетельства о признании в Украине иностранного документа об образовании, выданных на имя Субботы Спартака Александровича. Об этом говорится на официальной странице ведомства в Facebook.

Сообщается, что Минобразования отправило запросы в "Информационно-имиджевый центр" и "Инфоресурс", чтобы выяснить, числятся ли документы об образовании Субботы в соответствующих реестрах.

В госучреждениях сообщили министерству, что в Реестре документов об образовании в ЕГЭБО нет информации о дипломе магистра Спартака Субботы. Кроме того, МОН не выдавало блогеру Свидетельство о признании в Украине иностранного документа об образовании.

"Эту информацию мы уже передали в Национальную полицию Украины с просьбой проверить возможный факт подделки и умышленное использование поддельных документов Субботы Спартака Александровича", — заявили в министерстве.

Кто такой Спартак Суббота

Спартак Суббота позиционирует себя как психотерапевт по когнитивно-поведенческой терапии, исследователь и специалист в области психического здоровья, психотерапии и психиатрии.

Родился 10 февраля 1992 года в российском Хабаровске. Стал известным в Украине после выхода проекта "Подкаст Терапия".

Блогер утвержадет, что окончил Киевский военный лицей имени Ивана Богуна, интернатуру по специальности "Психиатрия" в Медицинском университете им. Александра Богомольца, а также магистратуру Университета Ниццы.

При этом в университете имени Богомольца заявили, что у них нет данных о медицинском образовании Спартака Субботы.

Суббота говорит о себе как об эксперте в области психологии серийных убийц, ведет частную практику врача-психотерапевта, работая с рядом расстройств. Является автором книги "Прекрати это. Как распознать насилие и противодействовать ему".

Разоблачение Спартака Субботы

Психолог Илья Полуденный провел расследование деятельности Спартака Субботы и пришел к выводу, что известный психолог фальсифицировал информацию о своей компетенции, дипломах и профессиональном опыте.

В расследовании говорится, что Суббота не является специалистом в когнетивно-поведенчиской терапии. Он не состоит в сообществе когнитивно-поведенческих терапевтов и не аккредитован как когнитивно-поведенческий терапевт.

Кроме того, автор материала считает, что Суббота не писал те научные работы, которые опубликованы под его именем, и не чуждается недобросовестной конкуренции.

Расследование Ильи Полуденного

"Спартак Суббота обманул десятки журналистов и интервьюеров, которым казалось, что они ведут с ним интеллектуальные беседы; работодателей, психологов, педагогов, госслужащих, издательств, коллег из проектов, сотни тысяч зрителей, в том числе юного возраста", — заявил Полуденный.

Сам Спартак Суббота отверг обвинения в недобросовестности со стороны Полуденного, назвав расследование о себе выбросом, а его автора некомпетентным в вопросах журналистики.