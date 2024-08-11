Заброньованих чоловіків можуть мобілізувати до ЗСУ: чому так відбувається та що робити

Заброньовані чоловіки повинні перебувати на спеціальному обліку. За словами адвокатки Таміли Алексик, з "невідомих причин" туди потрапляють не всі.

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В Україні у деяких випадках мобілізувати до лав ЗСУ можуть чоловіків, які були заброньовані від призову. Адвокатка Таміла Алексик розповіла ТСН.ua, чому так відбувається та що робити.

Вона зауважила, що проблема зʼявилася після встановлення двомісячного терміну для оновлення даних.

"Мій клієнт був заброньований підприємством, але коли поїхав у відрядження до Львівської області, там його зупинили працівники ТЦК, і оскільки даних щодо бронювання чоловіка у спеціальному обліку не було, його доправили до військкомату. Там він дуже швидко пройшов ВЛК і його оформили до військової частини", — сказала вона.

За словами адвокатки, пізніше цього чоловіка забрав керівник підприємства, де той має бронювання. Проте зʼявилася інша проблема — він отримав статус військовослужбовця, а тому відповідно за СЗЧ проти нього відкрили кримінальне провадження.

Спецоблік для заброньованих чоловіків

Заброньовані українці повинні перебувати на спецобліку, тоді як інформація про них повинна бути в системі "Оберіг".

"Усі заброньовані громадяни мають перебувати на спеціальному обліку, але з якихось невідомих причин туди потрапляють не всі. Таке часто траплялося на початку війни, а зараз таких випадків побільшало. Тобто, коли є список заброньованих працівників за певним підприємством, але до ТЦК цей список, затверджений та погоджений на рівні Міноборони, з якихось причин не передали і на спецобліку людей зі списку немає", — пояснила адвокатка.

Чому можуть мобілізувати заброньованого чоловіка

Крім цього, в разі бронювання особа повинні повідомити про це ТЦК та СП протягом семи днів та написати відповідну заяву. Через те, що система щодо спецобліку працює неідеально, можуть траплятися подібні випадки з чоловіками.

"Тому і виходить, що військовозобов’язаний законно заброньований підприємством, а дані про нього у системі відсутні. Такий чоловік може йти зранку на роботу, а його зупиняють працівники ТЦК. Якщо у громадянина немає документів, підтверджуючих бронювання, то може дійти до того, що його завезуть до військкомату та швидко оформлять до військової частини", — розповіла Таміла Алексик.

За її словами якщо заброньований чоловік потрапив до військової частини, то адвокату потрібно доводити, що це сталося незаконно, проте в досудовому порядку нічого не вирішити, адже людина "вже оформлена як військовослужбовець". А тому громадянин може отримати кримінальне провадження за самостійне залишення частини.

Саме через це чоловіки повинні самостійно повідомляти ТЦК про бронювання до отримання статусу військовослужбовця. Крім цього, якщо не повідомити ТЦК про бронювання протягом семи днів, то можна отримати протокол за порушення мобілізаційного законодавства та штраф від 17 тисяч до 25 500 гривень.

Нагадаємо, адвокат Юрій Айвазян повідомив, що чоловіки, які мають висновок ВЛК про тимчасову непридатність до служби, все одно можуть отримати бронювання від призову. За її словами, рішення медкомісії не обмежує особу в цьому питанні.

Раніше повідомлялося, що військовозобовʼязані громадяни можуть оновити свої дані в серпні. Проте так вони не зможуть уникнути штрафу.