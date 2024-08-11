Забронированных мужчин могут мобилизовать в ВСУ: почему так происходит и что делать

Забронированные мужчины должны находиться на специальном учете. По словам адвоката Тамилы Алексик, по "неизвестным причинам" туда попадают не все.

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В Украине в некоторых случаях мобилизовать в ряды ВСУ могут мужчин, которые были забронированы от призыва. Адвокат Тамила Алексик рассказала ТСН.ua, почему так происходит и что делать.

Она отметила, что проблема появилась после установления двухмесячного срока для обновления данных.

"Мой клиент был забронирован предприятием, но когда поехал в командировку во Львовскую область, там его остановили работники ТЦК, и поскольку данных о бронировании мужчины в специальном учете не было, его доставили в военкомат. Там он очень быстро прошел ВВК и его оформили в воинскую часть", — сказала она.

По словам адвоката, позже этого мужчину забрал руководитель предприятия, где тот имеет бронирование. Однако появилась другая проблема — он получил статус военнослужащего, а потому соответственно по СЗЧ против него открыли уголовное производство.

Спецучет для забронированных мужчин

Забронированные украинцы должны находиться на спецучете, тогда как информация о них должна быть в системе "Оберіг".

"Все забронированные граждане должны находиться на специальном учете, но по каким-то неизвестным причинам туда попадают не все. Такое часто случалось в начале войны, а сейчас таких случаев стало больше. То есть когда есть список забронированных работников по определенному предприятию, но в ТЦК этот список, утвержденный и согласованный на уровне Минобороны, по каким-то причинам не передали и на спецучете людей из списка нет", — пояснила адвокат.

Почему могут мобилизовать забронированного мужчину

Кроме этого, в случае бронирования лицо должны сообщить об этом ТЦК и СП в течение семи дней и написать соответствующее заявление. Из-за того, что система по спецучету работает неидеально, могут случаться подобные случаи с мужчинами.

"Поэтому и получается, что военнообязанный законно забронирован предприятием, а данные о нем в системе отсутствуют. Такой человек может идти утром на работу, а его останавливают работники ТЦК. Если у гражданина нет документов, подтверждающих бронирование, то может дойти до того, что его завезут в военкомат и быстро оформят в воинскую часть", — рассказала Тамила Алексик.

По ее словам если забронированный человек попал в воинскую часть, то адвокату нужно доказывать, что это произошло незаконно, однако в досудебном порядке ничего не решить, ведь человек "уже оформлен как военнослужащий". Поэтому гражданин может получить уголовное производство за самостоятельное оставление части.

Именно поэтому мужчины должны самостоятельно сообщать ТЦК о бронировании до получения статуса военнослужащего. Кроме этого, если не сообщить ТЦК о бронировании в течение семи дней, то можно получить протокол за нарушение мобилизационного законодательства и штраф от 17 тысяч до 25 500 гривен.

Напомним, адвокат Юрий Айвазян сообщил, что мужчины, которые имеют заключение ВВК о временной непригодности к службе, все равно могут получить бронирование от призыва. По ее словам, решение медкомиссии не ограничивает человека в этом вопросе.

Ранее сообщалось, что военнообязанные граждане могут обновить свои данные в августе. Однако так они не смогут избежать штрафа.