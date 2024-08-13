"Могут быть планы и дальше Курска": Костенко ответил, какая конечная цель наступления ВСУ

Нардеп Роман Костенко заверил, что операция в Курской области "положительно влияет" на фронт. Однако, по его словам, враг начал подтягивать свои войска.

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Скоро продвижение ВСУ в Курской области РФ усложнится. Об этом в интервью "Украинской правде" заявил 13 августа народный депутат от фракции "Голос", полковник СБУ Роман Костенко.

Он подтвердил, что ВСУ захватили и удерживают более 20 населенных пунктов на территории России. Продвижение войск в стране-агрессоре продолжается. Нардеп подчеркнул, что в предыдущих "маленьких операциях" участвовали российские добровольцы, но на этот раз речь идет о боевых бригадах.

"Если мы можем атаковать, мы должны там атаковать. Я не знаю, почему мы раньше этого не делали. Но то, что сейчас это показательно решили сделать, и операция продолжается, положительно влияет на ведение боевых действий — это факт", — отметил он.

Костенко пояснил, что о конечной цели операции нельзя говорить, не зная полного плана. По его словам, в таких случаях командование должно думать о резервах, чтобы после прорыва не "закончились" войска.

"Мы должны понимать, что у нас могут быть планы и дальше Курска. Но будет вопрос, насколько мы сможем это сделать, насколько враг даст нам это сделать", — подчеркнул политик.

Он рассказал, что РФ уже начала подтягивать свои силы. Кроме того, российские военные начинают применять артиллерию, управляемые авиабомбы и ZALA Lancet.

"Поэтому дальше будет все сложнее и сложнее продвигаться", — спрогнозировал Костенко.

Он подтвердил, что прорыв ВСУ стал "абсолютной неожиданностью" для России. По его словам, на это в том числе указывает количество вражеских военных, которых удалось захватить в плен.

"То, что там стояли срочники на границе, говорит о том, что наше командование достигло внезапности. На войне — это один из основных факторов, которого почти невозможно достичь сейчас из-за технических средств", — добавил парламентарий.

Напомним, аналитики ISW рассказали, кого президент РФ Владимир Путин обвиняет в продвижении ВСУ в Курской области.

Россиян уже предупредили о возможном крупномасштабном наступлении ВСУ. Кроме того, на вражеском телевидении заявили, что не исключена массированная атака F-16.