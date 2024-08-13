"Можуть бути плани й далі Курська": Костенко відповів, яка кінцева мета наступу ЗСУ

Нардеп Роман Костенко запевнив, що операція у Курській області "позитивно впливає" на фронт. Однак, з його слів, ворог почав підтягувати свої війська.

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Скоро просування ЗСУ у Курській області РФ ускладниться. Про це в інтерв’ю "Українській правді" заявив 13 серпня народний депутат від фракції "Голос", полковник СБУ Роман Костенко.

Він підтвердив, що ЗСУ захопили та утримують понад 20 населених пунктів на території Росії. Просування військ у країні-агресорці триває. Нардеп наголосив, що у попередніх "маленьких операціях" брали участь російські добровольці, але цього разу йдеться про бойові бригади.

"Якщо ми можемо атакувати, ми маємо там атакувати. Я не знаю, чому ми раніше цього не робили. Але те, що зараз це показово вирішили зробити і операція триває, позитивно впливає на ведення бойових дій — це факт", — зазначив він.

Костенко пояснив, що про кінцеву мету операції не можна говорити, не знаючи повного плану. З його слів, у таких випадках командування має думати про резерви, щоб після прориву не "закінчилися" війська.

"Ми маємо розуміти, що у нас можуть бути плани й далі Курська. Але буде питання, наскільки ми зможемо це зробити, наскільки ворог дасть нам це зробити", — наголосив політик.

Він розповів, що РФ вже почала підтягувати свої сили. Окрім того, російські військові починають застосовувати артилерію, керовані авіабомби та ZALA Lancet.

"Тому далі буде все складніше і складніше просуватись", — спрогнозував Костенко.

Він підтвердив, що прорив ЗСУ став "абсолютною несподіванкою" для Росії. З його слів, на це зокрема вказує кількість ворожих військових, яких вдалося захопити в полон.

"Те, що там стояли строковики на кордоні, говорить про те, що наше командування досягло раптовості. На війні — це один із основних факторів, якого майже неможливо досягнути зараз через технічні засоби", — додав парламентар.

Нагадаємо, аналітики ISW розповіли, кого президент РФ Володимир Путін звинувачує в просуванні ЗСУ у Курській області.

Росіян вже попередили про можливий великомасштабний наступ ЗСУ. Окрім того, на ворожому телебаченні заявили, що не виключена масована атака F-16.