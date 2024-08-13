Британские авианосцы класса Queen Elizabeth первыми получат беспилотники Gambit 5

Для этого разработчикам из GA-ASI необходимо решить ряд технических задач. Например, усилить шасси для взлета с катапульты и посадки на аэрофинишер.

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Американская компания General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) представила новый проект тяжелых беспилотных летательных аппаратов Gambit, который предназначен для палубной авиации. Как сообщили 13 августа в Defence24, данные БПЛА примут на вооружение британским флотом — они будут размещены на двух авианосцах класса Queen Elizabeth и будут работать в тандеме с самолетами F-35B Lightning II.

Эти беспилотники, пишут обозреватели, разработаны для выполнения широкого спектра задач, сохраняя при этом экономическую эффективность и гибкость в эксплуатации. Так программа Gambit включает пять моделей БПЛА, каждая из которых имеет модульную конструкцию и общее ядро (Gambit core).

На основе этого ядра, включающего часть корпуса и двигателя, создаются последующие числовые версии Gambit:

Gambit 1 — дальний разведывательный дрон.

— дальний разведывательный дрон. Gambit 2 — дрон для боев воздух-воздух, который также может использоваться в качестве ведомого.

— дрон для боев воздух-воздух, который также может использоваться в качестве ведомого. Gambit 3 — модель, предназначенная для обучения и тренировок.

— модель, предназначенная для обучения и тренировок. Gambit 4 — разведывательный дрон с пониженной заметностью.

— разведывательный дрон с пониженной заметностью. Gambit 5 — новейшая военно-морская модель, адаптированная для работы с авианосцев.

Фото: Открытые источники

Недавно анонсированный БПЛА Gambit 5 похож на своего боевого коллегу второго варианта. Предположительно, это модификация уже известного проекта, доработанная с учетом особых условий эксплуатации. Так палубному беспилотнику необходимо иметь средства для взлета с катапульты и посадки на аэрофинишер, а также соответствующую электронику.

"Для того чтобы сделать Gambit 5 пригодным для использования в качестве носителя, необходимо многое сделать: запуск с катапульты и посадка с задержкой. Как усилить шасси? Как добавить хвостовой крюк? Все эти соображения имеют значение", — комментирует инициативу директор GA-ASI по стратегическим коммуникациям и маркетингу Марк Бринкли.

Эксперты отмечают, что принятие на вооружение дронов Gambit 5 британским флотом открывает новые возможности для укрепления его боевых возможностей и повышения эффективности выполнения задач. А взаимодействие с самолетами F-35B Lightning II позволит оптимизировать разведывательные и боевые операции и улучшить общую координацию в рамках военно-морских миссий.

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