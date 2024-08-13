"Любимовка свободная": ВСУ показали кадры переименования села в Курской области (видео)

Украинские военные утверждают, что уже зачистили населенный пункт от российских солдат.

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В Курской области продолжается операция Вооруженных сил Украины. Бойцы ударной группы "Черный лебедь" 255-го штурмового батальона "украинизировали" название населенного пункта Любимовка. Соответствующее видео военные опубликовали в Telegram во вторник, 13 августа.

"Любимовка свободна! Видео после зачистки населенного пункта от российских солдат", — говорится в сообщении.

На кадрах украинский военный "переименовывает" село с помощью баллончика — была "Любимовка", а стала "Любимовка".

Когда именно было снято это видео не уточняется.

Официально эту информацию пока не подтверждала и не опровергала ни российская, ни украинская сторона.

Любимовка расположена в Кореневском районе Курской области.

Карта боевых действий в Курской области Фото: Радіо Свобода

Напомним, 12 августа в сети опубликовали кадры, на которых две пенсионерки из Курской области общаются с бойцами ВСУ на украинском языке. Военный Сергей Пруцких с позывным "Кум" рассказал, что жители Курской области достаточно приветливы.

12 августа советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби посоветовал Владимиру Путину "убираться к черту из Украины и прекратить войну", если ему не нравится ситуация в Курской области. Заявления российских чиновников о якобы координации Западом событий в Курской области он назвал "путинской пропагандой".