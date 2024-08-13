"Любимівка вільна": ЗСУ показали кадри перейменування села у Курській області (відео)

Українські військові стверджують, що уже зачистили населений пункт від російських солдатів.

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У Курській області триває операція Збройних сил України. Бійці ударної групи "Чорний лебідь" 255-го штурмового батальйону "українізували" назву населеного пункту Любимівка. Відповідне відео військові опублікували в Telegram у вівторок, 13 серпня.

"Любимівка вільна! Відео після зачистки населеного пункту від російських солдатів", — йдеться у повідомленні.

На кадрах український військовий "перейменовує" село за допомогою балончика — була "Любимовка", а стала "Любимівка".

Коли саме було зняте це відео не уточнюється.

Офіційно цю інформацію поки що не підтверджувала і не спростовувала ані російська, ані українська сторона.

Любимівка розташована у Кореневському районі Курської області.

Карта бойових дій у Курській області Фото: Радіо Свобода

Нагадаємо, 12 серпня у мережі опублікували кадри, на яких дві пенсіонерки з Курської області спілкуються з бійцями ЗСУ українською мовою. Військовий Сергій Пруцких із позивним "Кум" розказав, що жителі Курської області досить привітні.

12 серпня радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі порадив Володимиру Путіну "забиратися під три чорти з України та припинити війну", якщо йому не подобається ситуація в Курській області. Заяви російських посадовців про нібито координацію Заходом подій у Курській області він назвав "путінською пропагандою".