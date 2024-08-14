ВМС США готовятся к затяжному конфликту на Ближнем Востоке: обзор американских сил (фото)

По информации Naval News, в регионе будут задействованы три авианосца, вертолетная противоминная эскадрилья HM-15, эскадрилья самолетов F/A-18E, субмарина USS Georgia и другие силы.

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Напряженность в отношениях Израиля с Ираном стремительно нарастает, и Ближний Восток готовится к возможным последствиям более масштабного конфликта. В связи с этим Соединенные Штаты продолжают развертывать свои силы в регионе для защиты американских войск и региональных союзников, готовясь к затяжным боевым действиям. О том какие силы Вашингтон намерен задействовать на Ближнем Востоке рассказал 13 августа обозреватель Naval News Картер Джонстон.

Эскадрилья HM-15

В материале говорится, что 2 августа вертолетная противоминная эскадрилья (HM) 15 Detachment IIA (DET IIA), базирующаяся в Бахрейне, поднялась на борт авианосца USS Theodore Roosevelt (CVN 71).

По меньшей мере два вертолета MH-53E из состава HM-15 остановились в Объединенных Арабских Эмиратах, а затем перешли на борт "Рузвельта" в Оманском заливе, примерно в 70 километрах к востоку от ОАЭ. Этот шаг является частью стратегической подготовки ВМС США к возможным нападениям на американские и союзные силы в регионе.

Джонстон отметил, что HM-15 является единственной эскадрильей MH-53E ВМС США после деактивации HM-14 в 2023 году. Она поддерживает постоянные подразделения по всему миру, обеспечивая ВМС дополнительными самолетами для VIP-перевозок, вертикальной доставки на борт (VOD) и миссий по борьбе с минами воздушного базирования (AMCM).

Вертолет MH-53E Sea Dragon Фото: Naval News

Дополнительные силы и средства

За развертыванием вертолетов последовала переброска эскадрильи истребителей F/A-18E VFA-25 на авиабазу Муваффак-Салти в Иордании. Это направлено на усиление американских сил для защиты региональных союзников от возможного нападения Ирана.

Кроме того, министр обороны США Ллойд Остин приказал ускорить переход авианосца USS Abraham Lincoln (CVN 72) в зону операций 5-го флота. На борту "Линкольна" находится девятое авиакрыло AWOTF, использующее передовые вооружения и технологии, включая истребитеди F-35C Lightning II и передовыми системами РЭБ AN/ALQ-249 Next Generation Jammer.

Истребитель F/A-18E Super Hornet Фото: Naval News

USS Abraham Lincoln покинул военно-морскую базу Гуам 8 августа, сопровождаемый тремя эсминцами из 21-й эскадрильи эсминцев (DESRON 21). "Линкольн" должен сменить авианосную группу "Рузвельт" примерно через две недели.

Второй авианосец, USS Harry S. Truman (CVN 75), находится на последних днях подготовительных учений COMPUTEX перед развертыванием и вскоре войдет в состав 5-го флота вместе с авианосцем USS Abraham Lincoln.

Крейсер класса "Тикондерога" USS Lake Erie (CG 70) также был развернут вместе с авианосной группой "Теодор Рузвельт", но не сопровождал авианосец в зоне 5-го флота. Недавно он провел учения с военно-морскими силами Филиппин, Канады и Австралии в рамках четырехстороннего мероприятия по морскому сотрудничеству. USS Lake Erie может присоединиться к авианосной группе "Линкольн", когда она будет проходить через западную часть Тихого океана.

Американский крейсер USS Lake Erie Фото: Открытые источники

Общий список сил, развертываемых США на Ближнем Востоке

Авианосцы:

USS Theodore Roosevelt (CVN 71).

USS Abraham Lincoln (CVN 72).

USS Harry S. Truman (CVN 75).

Эскадрильи:

Вертолетная противоминная эскадрилья HM-15.

F/A-18E VFA-25.

Крейсеры:

USS Lake Erie (CG 70).

Эсминцы:

USS O'Kane (DDG 77).

USS Spruance (DDG 111).

USS Frank E. Peterson Jr. (DDG 121).

Подводные лодки:

USS Georgia (SSGN 729).

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