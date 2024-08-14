ВМС США готуються до затяжного конфлікту на Близькому Сході: огляд американських сил (фото)

За інформацією Naval News, у регіоні будуть залучені три авіаносці, вертолітна протимінна ескадрилья HM-15, ескадрилья літаків F/A-18E, субмарина USS Georgia та інші сили.

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Напруженість у відносинах Ізраїлю з Іраном стрімко наростає і Близький Схід готується до можливих наслідків масштабнішого конфлікту. У зв'язку з цим Сполучені Штати продовжують розгортати свої сили в регіоні для захисту американських військ і регіональних союзників, готуючись до затяжних бойових дій. Про те, які сили Вашингтон має намір залучити на Близькому Сході, розповів 13 серпня оглядач Naval News Картер Джонстон.

Ескадрилья HM-15

У матеріалі йдеться, що 2 серпня вертолітна протимінна ескадрилья (HM) 15 Detachment IIA (DET IIA), що базується в Бахрейні, піднялася на борт авіаносця USS Theodore Roosevelt (CVN 71).

Щонайменше два вертольоти MH-53E зі складу HM-15 зупинилися в Об'єднаних Арабських Еміратах, а потім перейшли на борт "Рузвельта" в Оманській затоці, приблизно за 70 кілометрів на схід від ОАЕ. Цей крок є частиною стратегічної підготовки ВМС США до можливих нападів на американські та союзні сили в регіоні.

Джонстон зазначив, що HM-15 є єдиною ескадрильєю MH-53E ВМС США після деактивації HM-14 у 2023 році. Вона підтримує постійні підрозділи по всьому світу, забезпечуючи ВМС додатковими літаками для VIP-перевезень, вертикальної доставки на борт (VOD) і місій з боротьби з мінами повітряного базування (AMCM).

Вертоліт MH-53E Sea Dragon Фото: Naval News

Додаткові сили та засоби

За розгортанням вертольотів почалися перекидання ескадрильї винищувачів F/A-18E VFA-25 на авіабазу Муваффак-Салті в Йорданії. Це спрямовано на посилення американських спроможностей для захисту регіональних союзників від можливого нападу Ірану.

Крім того, міністр оборони США Ллойд Остін наказав прискорити перехід авіаносця USS Abraham Lincoln (CVN 72) у зону операцій 5-го флоту. На борту "Лінкольна" перебуває дев'яте авіакрило AWOTF, що використовує передові озброєння і технології, включно з винищувачами F-35C Lightning II і передовими системами РЕБ AN/ALQ-249 Next Generation Jammer.

Винищувач F/A-18E Super Hornet Фото: Naval News

USS Abraham Lincoln покинув військово-морську базу Гуам 8 серпня, супроводжуваний трьома есмінцями з 21-ї ескадрильї есмінців (DESRON 21). "Лінкольн" має змінити авіаносну групу "Рузвельт" приблизно за два тижні.

Другий авіаносець, USS Harry S. Truman (CVN 75), перебуває на останніх днях підготовчих навчань COMPUTEX перед розгортанням і незабаром увійде до складу 5-го флоту разом із авіаносцем USS Abraham Lincoln.

Крейсер класу "Тікондерога" USS Lake Erie (CG 70) також був розгорнутий разом з авіаносною групою "Теодор Рузвельт", але не супроводжував авіаносець у зоні 5-го флоту. Нещодавно він провів навчання з військово-морськими силами Філіппін, Канади та Австралії в межах чотиристороннього заходу з морського співробітництва. USS Lake Erie може долучитися до авіаносної групи "Лінкольн", коли вона проходитиме через західну частину Тихого океану.

Американський крейсер USS Lake Erie Фото: Відкриті джерела

Загальний список сил, що розгортаються США на Близькому Сході

Авіаносці:

USS Theodore Roosevelt (CVN 71).

USS Abraham Lincoln (CVN 72).

USS Harry S. Truman (CVN 75).

Ескадрильї:

Вертолітна протимінна ескадрилья HM-15.

F/A-18E VFA-25.

Крейсери:

USS Lake Erie (CG 70).

Есмінці:

USS O'Kane (DDG 77).

USS Spruance (DDG 111).

USS Frank E. Peterson Jr. (DDG 121).

Підводні човни:

USS Georgia (SSGN 729).

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