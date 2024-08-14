Между оружием хуситов и бутафорией: аналитики "разнесли" российскую разработку "Мурена-300С"

В Defense Express отметили, что в РФ не впервые презентуют якобы страшный морской дрон, но его предшественников на передовой так и не увидели. Особое внимание аналитиков привлекли две детали катера.

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Российские разработчики презентовали новый ударный безэкипажный катер "Мурена-300С", созданный для разведки, патрулирования и огневой поддержки боевых операций. Аналитики Defense Express 14 августа рассказали, что скрывает вражеская разработка.

Катер-камикадзе презентовали на выставке "Армия-2024". Отмечается, что надводный дрон проектируется скорее для операций в прибрежной зоне. Его заявленная дальность — до 500 километров, скорость — до 45 узлов, а масса боевой части — 500 килограммов.

В издании предположили, что "Мурена-300С" будет ограничен в своих возможностях из-за конструкции. В частности, "специфически" выглядит его прицепной мотор, который аналитики сравнили по технологическому уровню с оружием йеменских хуситов.

Аналитики отметили, что россияне не впервые работают над подобным проектом, и ранее до серийного производства не доходили. В частности, в сентябре 2023 года в России демонстрировали морской дрон "Визирь", который выглядел "очень угрожающе", но до сих пор не использовался в войне.

Фото морского дрона "Визирь" Фото: Defense Express

В СМИ обратили внимание на то, что "Мурена-300С" имеет внешне элемент, который напоминает приемную "тарелку" от Starlink. Однако подтверждений тому, что речь действительно о ней, нет.

"Потому что вполне может быть вариант, что российские разработчики "Мурена-300С" могли просто стилизовать под антенну Starlink приемную "тарелку" для другой системы связи, или они здесь вообще просто бутафорию поставили", — объяснили в издании.

Напомним, в Defence24 сообщили, что в Курской области РФ воины ВСУ применяют бронетранспортер Rosomak. Родиной этой техники является Польша.

В немецкой газете BILD сообщили, что в Донецкой области Силы обороны ввели в бой более 30 собак-роботов BAD.2. Речь идет о компактных, прочных и маневренных сухопутных дронах на четырех "лапах".