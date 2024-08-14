Між зброєю хуситів та бутафорією: аналітики "рознесли" російську розробку "Мурена-300С"

У Defense Express зазначили, що у РФ не вперше презентують нібито страшний морський дрон, але його попередників на передовій так і не побачили. Особливу увагу аналітиків привернули дві деталі катера.

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Російські розробники презентували новий ударний безекіпажний катер "Мурена-300С", створений для розвідки, патрулювання та вогневої підтримки бойових операцій. Аналітики Defense Express 14 серпня розповіли, що приховує ворожа розробка.

Катер-камікадзе презентували на виставці "Армія-2024". Зазначається, що надводний дрон проєктується скоріше для операцій у прибережній зоні. Його заявлена дальність — до 500 кілометрів, швидкість — до 45 вузлів, а маса бойової частини 500 кілограмів.

У виданні припустили, що "Мурена-300С" буде обмежений у своїх можливостях через конструкцію. Зокрема, "специфічно" виглядає його причіпний мотор, який аналітики порівняли за технологічним рівнем зі зброєю єменських хуситів.

Аналітики зазначили, що росіяни не вперше працюють над подібним проєктом, і раніше до серійного виробництва не доходили. Зокрема у вересні 2023 року в Росії демонстрували морський дрон "Визирь", який здавався "дуже загрозливим", але досі не використовувався у війні.

Фото морського дрона "Визирь" Фото: Defense Express

У ЗМІ звернули увагу на те, що "Мурена-300С" має ззовні елемент, який нагадує приймальну "тарілку" від Starlink. Однак підтверджень тому, що йдеться справді про неї, немає.

"Бо цілком може бути варіант, що російські розробники "Мурена-300С" могли просто стилізувати під антену Starlink приймальну "тарілку" для іншої системи зв’язку, або вони тут взагалі просто бутафорію поставили", — пояснили у виданні.

Нагадаємо, у Defence24 повідомили, що у Курській області РФ воїни ЗСУ застосовують бронетранспортер Rosomak. Батьківщиною цієї техніки є Польща.

У німецькій газеті BILD повідомили, що у Донецькій області Сили оборони ввели у бій понад 30 собак-роботів BAD.2. Йдеться про компактні, міцні та маневрені сухопутні дрони на чотирьох "лапах".