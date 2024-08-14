"В Судже завершили поиск и уничтожение противника": Сырский доложил Зеленскому о ситуации

Главнокомандующий ВСУ также отметил, что украинские войска продвинулись на отдельных направлениях от одного до двух километров.

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Силы обороны Украины завершили поиск и уничтожение противника в городе Суджа Курской области. Украинские военные с начала суток продвинулись в приграничных районах РФ. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, докладывая президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Группировки Сил обороны продолжают ведение наступательной операции на территории Курской области. С начала текущих суток войска на отдельных направлениях продвинулись от одного до двух километров", — отметил главком.

Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронте

Сырский также отметил, что был завершен поиск и уничтожение противника в населенном пункте Суджа.

Кроме того, как сообщил главнокомандующий ВСУ, украинские военные взяли в плен еще более 100 российских военных с начала суток.

"Спасибо за обменный фонд. Я благодарен всем причастным. Это ускорит возвращение домой наших ребят", — заявил президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с Сырским.

Напомним, украинские журналисты уже посетили Суджу в Курской области, населенный пункт расположен в десяти километрах от границы с Сумщиной. Они рассказали, что в городе все еще находятся более 100 местных жителей, которые пожаловались, что им даже не сообщили об эвакуации. Они скрывались в подвалах, пока Россия сбрасывала на собственный город авиационные бомбы.