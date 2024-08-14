"У Суджі завершили пошук та знищення противника": Сирський доповів Зеленському про ситуацію

Головнокомандувач ЗСУ також зауважив, що українські війська просунулися на окремих напрямках від одного до двох кілометрів.

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Сили оборони України завершили пошук та знищення противника у місті Суджа Курської області. Українські військові з початку доби просунулися у прикордонних районах РФ. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, доповідаючи президенту України Володимиру Зеленському.

"Угрупування Сил оборони продовжують ведення наступальної операції на території Курської області. З початку поточної доби війська на окремих напрямках просунулися від одного до двох кілометрів", — зазначив головком.

Сирський доповів Зеленському про ситуацію на фронті

Сирський також зауважив, що було завершено пошук та знищення противника у населеному пункті Суджа.

Крім того, як повідомив головнокомандувач ЗСУ, українські військові взяли у полон ще понад 100 російських військових від початку доби.

"Дякую за обмінний фонд. Я вдячний усім причетним. Це пришвидшить повернення додому наших хлопців і дівчат", — заявив президент України Володимир Зеленський під час розмови з Сирським.

Нагадаємо, українські журналісти вже відвідали Суджу в Курській області, населений пункт розташований за десять кілометрів від кордону з Сумщиною. Вони розповіли, що в місті все ще перебувають понад 100 місцевих жителів, які поскаржились, що їм навіть не повідомили про евакуацію. Вони переховувались у підвалах, поки Росія скидала на власне місто авіаційні бомби.