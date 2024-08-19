Бомбардировщик В-1В Lancer: новые пилоны и больше полезной нагрузки

После выхода РФ из Договора о сокращении наступательного вооружения, американские ВВС вернулись к установке на B-1B пилонов, позволяющим нести бомбы весом свыше 2 тонн.

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ВВС США модернизируют свои устаревшие бомбардировщики B-1B Lancer, испытывая новые пилоны Load Adaptable Modular (LAM), которые могут значительно увеличить полезную нагрузку самолета.

Фокус перевел статью Питера Сучиу об американских стратегических бомбардировщиках B-1B Lancer, которые все еще остаются в строю.

Кто сказал, что этого зверя пора отправить на пенсию? Пилоны LAM позволяют B-1B нести более тяжелые и универсальные боеприпасы, включая до 24 гиперзвуковых крылатых ракет внутри и 12 — снаружи.

Зов времени. Хотя LAM разработана для B-1B, ее можно адаптировать и для других самолетов. Эти модернизации свидетельствуют о постоянном расширении возможностей бомбардировщика, несмотря на то, что он приближается к выходу на пенсию в середине 2030-х годов.

Испытания нового оружейного пилона бомбардировщика B-1

Флот ВВС США, состоящий из бомбардировщиков Rockwell B-1B Lancer, будет окончательно списан в середине 2030-х годов после почти пятидесяти лет службы. Но даже несмотря на скорый закат, ВВС продолжают совершенствовать возможности дальних бомбардировщиков, включая их полезную нагрузку.

В последнее время сообщалось о модернизации внутренних бомбоотсеков, а также о переделке внешних пилонов, которые предназначались для крылатых ракет воздушного базирования, но были отменены в рамках договора СНВ.

С тех пор как Москва вышла из этого соглашения, заключенного после окончания холодной войны, ВВС США вернулись к пилонам B-1B. В последние годы ВВС провели испытания разработанного компанией Boeing пилона Load Adaptable Modular (LAM), который можно было использовать на всех шести узлах подвески бомбардировщика. Прогресс не стоит на месте, и в этом месяце Глобальное командование ВВС объявило, что 412-е испытательное крыло на базе ВВС Эдвардс недавно провело испытания пилона LAM.

"Недавно оборудование было установлено на испытательном самолете B-1B Lancer 419-й летно-испытательной эскадрильи, — говорится в заявлении крыла. — Уникальный пилон предназначен для несения различных стандартных и новых видов вооружений с плавным переходом, что обеспечивает максимальную маневренность и при этом усиливает инфраструктуру испытаний оружия. Хотя B-1B выбрали из-за наличия таких самолетов в Эдвардсе, LAM можно будет модифицировать и для установки на другие самолеты, если возникнет такая необходимость".

Бомбардировщик B-1B Lancer

Увеличение бомбовой нагрузки B-1

LAM позволит бомбардировщику времен холодной войны нести боеприпасы весом до 3409 килограммов. Это значительно увеличит общую боевую нагрузку, которая может включать до 24 гиперзвуковых крылатых ракет, размещаемых внутри бомбоотсеков, а также еще дюжину на LAM.

"Теоретически он может нести 36 ракет AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missiles и столько же противокорабельных ракет большой дальности", — предполагает The Defense Post.

На B-1B уже испытывались различные боеприпасы, в том числе и довольно неожиданные. В июне издание Aviationist сообщило, что B-1B Lancer был замечен авиационным фотографом, который сделал снимок бомбардировщика, несущего новую бомбу GBU-72/B весом 2,2 тонны.

Хотя LAM разрабатывали с учетом особенностей B-1, его можно использовать и на других самолетах, что значительно расширит спектр боеприпасов.

"Испытания LAM — это один из нескольких способов сотрудничества команды в Эдвардсе с частной промышленностью, чтобы обеспечить инновационное расширение испытательной инфраструктуры, — добавили в 412-м испытательном крыле. — Общий портфель испытаний продолжает быстро увеличиваться в эпоху глобального противостояния. Этот проект также дает специалистам по испытаниям ценный опыт в решении инженерных и аналитических задач, которые могут быть использованы в будущих программах".

В-1В Lancer может нести 36 ракет AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missiles и столько же противокорабельных ракет большой дальности

Об авторе

Питер Сучиу — журналист из Мичигана. За свою двадцатилетнюю журналистскую карьеру он участвовал в работе более чем четырех десятков журналов, газет и веб-сайтов, опубликовав свыше 3200 материалов. Регулярно пишет о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политике и международных делах. Питер также является автором статей для Forbes и Clearance Jobs. Вы можете следить за ним в Twitter: @PeterSuciu. Напишите автору по электронной почте: [email protected].