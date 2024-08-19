Бомбардувальник В-1В Lancer: нові пілони та більше корисного навантаження

Після виходу РФ з Договору про скорочення наступального озброєння, американські ВПС повернулися до встановлення на B-1B пілонів, що дають змогу нести бомби вагою понад 2 тонни.

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ВПС США модернізують свої застарілі бомбардувальники B-1B Lancer, випробовуючи нові пілони Load Adaptable Modular (LAM), які можуть значно збільшити корисне навантаження літака.

Фокус переклав статтю Пітера Сучіу про американські стратегічні бомбардувальники B-1B Lancer, які все ще залишаються в строю.

Хто сказав, що цього звіра час відправити на пенсію? Пілони LAM дають змогу B-1B нести важчі й універсальніші боєприпаси, включно до 24 гіперзвукових крилатих ракет усередині і 12 — зовні.

Поклик часу. Хоча LAM розроблена для B-1B, її можна адаптувати і для інших літаків. Ці модернізації свідчать про постійне розширення можливостей бомбардувальника, незважаючи на те, що він наближається до виходу на пенсію в середині 2030-х років.

Випробування нового збройового пілона бомбардувальника B-1

Флот ВПС США, що складається з бомбардувальників Rockwell B-1B Lancer, буде остаточно списано у середині 2030-х років, після майже п'ятдесяти років служби. Але, навіть попри наближення кінця цієї історії, ВПС продовжують удосконалювати можливості бомбардувальників великої дальності, зокрема їхнє корисне навантаження.

Останнім часом повідомлялося про модернізацію внутрішніх бомбовідсіків, а також про перероблення зовнішніх пілонів, які мали би призначатися для крилатих ракет повітряного базування, але були скасовані в межах договору СНО.

Відтоді як Москва вийшла з цієї угоди, укладеної після закінчення холодної війни, ВПС США повернулися до пілонів B-1B. В останні роки ВПС провели випробування розробленого компанією Boeing пілона Load Adaptable Modular (LAM), який можна було використовувати на всіх шести вузлах підвіски бомбардувальника. Прогрес не стоїть на місці, і цього місяця Глобальне командування ВПС оголосило, що 412-е випробувальне крило на базі ВПС Едвардс нещодавно провело випробування пілона LAM.

"Нещодавно обладнання було встановлено на випробувальному літаку B-1B Lancer 419-ї льотно-випробувальної ескадрильї, — йдеться в заяві крила. — Унікальний пілон призначений для несення різних стандартних і нових видів озброєнь із плавним переходом, що забезпечує максимальну маневреність і водночас посилює інфраструктуру випробувань зброї. Хоча B-1B обрали через наявність таких літаків в Едвардсі, LAM можна буде модифікувати і для встановлення на інші літаки, якщо виникне така необхідність".

Бомбардувальник B-1B Lancer

Збільшення бомбового навантаження B-1

LAM дасть змогу бомбардувальнику часів холодної війни нести боєприпаси вагою до 3409 кілограмів. Це значно збільшить загальне бойове навантаження, яке може містити до 24 гіперзвукових крилатих ракет, розміщених усередині бомбовідсіків, а також ще дюжину на LAM.

"Теоретично він може нести 36 ракет AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missiles і стільки ж протикорабельних ракет великої дальності", — припускає The Defense Post.

На B-1B вже випробовували різні боєприпаси, зокрема й досить несподівані. У червні видання Aviationist повідомило, що B-1B Lancer був помічений авіаційним фотографом, який зробив знімок бомбардувальника з новою бомбою GBU-72/B вагою 2,2 тонни.

Хоча LAM розробляли з урахуванням особливостей B-1, його можна використати і на інших літаках, що значно розширить спектр боєприпасів.

"Випробування LAM — це один із кількох способів співпраці команди в Едвардсі з приватною промисловістю, щоб забезпечити інноваційне розширення випробувальної інфраструктури, — додали в 412-му випробувальному крилі. — Загальний портфель випробувань продовжує швидко збільшуватися в епоху глобального протистояння. Цей проєкт також дає фахівцям з випробувань цінний досвід у розв'язанні інженерних та аналітичних завдань, які можуть бути використані в майбутніх програмах".

В-1В Lancer може нести 36 ракет AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missiles і стільки ж протикорабельних ракет великої дальності

Про автора

Пітер Сучіу — журналіст із Мічигану. За свою двадцятирічну журналістську кар'єру він брав участь у роботі більш ніж чотирьох десятків журналів, газет і вебсайтів, опублікувавши понад 3200 матеріалів. Регулярно пише про військову техніку, історію вогнепальної зброї, кібербезпеку, політику та міжнародні справи. Пітер також є автором статей для Forbes і Clearance Jobs. Ви можете стежити за ним у Twitter: @PeterSuciu. Напишіть автору електронною поштою: [email protected].