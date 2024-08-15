"Вероятно, на Курск": РФ перебрасывает военную технику из Севастополя, — соцсети (фото)

По сообщениям из соцсетей, среди вражеской техники, которую передислоцируют, есть как боевые машины, так и грузовики.

Related video

Вооруженные силы Российской Федерации перебрасывают военную технику из временно оккупированного Севастополя. Об этом сообщил телеграм-канал "Крымский ветер"

"Фиксируется переброска российской военной техники из Севастополя. Наши подписчики сообщают, что на выезд из города регулярно идут небольшие колонны автомобилей из 3-8 машин различного назначения", — говорится в сообщении.

Сообщается, что среди вражеской техники, которую передислоцируют, есть как боевые машины, так и грузовики.

"Возможно, на Херсонское направление. А может и на Курское", — говорится в сообщении.

В Телеграм-канале также обнародовали фото, на котором видно, как военная техника с маркировкой "Z" движется по автодорогам.

Напомним, 13 августа представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий сообщил, что РФ перебрасывает войска с Приднепровского направления под Курск.

12 августа издание The Economist сообщило, что РФ перебросила войска с Харьковского направления в Курскую область.