"Ймовірно, на Курськ": РФ перекидає військову техніку з Севастополя, — соцмережі (фото)

За повідомленнями із соцмереж, серед ворожої техніки, яку передислоковують, є як бойові машини, так і вантажівки.

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Збройні сили Російської Федерації перекидають військову техніку з тимчасово окупованого Севастополя. Про це повідомив телеграм-канал "Крымский ветер"

"Фіксується перекидання російської військової техніки із Севастополя. Наші підписники повідомляють, що на виїзд із міста регулярно йдуть невеликі колони автомобілів із 3-8 машин різного призначення", — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що серед ворожої техніки, яку передислоковують, є як бойові машини, так і вантажівки.

"Можливо, на Херсонський напрямок. А може й на Курський", — зазначено у повідомленні.

У Телеграм-каналі також оприлюднили фото, на якому видно, як військова техніка з маркуванням "Z" рухається автодорогами.

Нагадаємо, 13 серпня речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій повідомив, що РФ перекидає війська з Придніпровського напрямку під Курськ.

12 серпня видання The Economist повідомило, що РФ перекинула війська з Харківського напрямку в Курську область.