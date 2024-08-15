Ожидают "более четкую картину": США обеспокоены наступлением ВСУ в Курской области, — Reuters

Анонимные американские чиновники делятся, что в Вашингтоне могут высказывать определенные опасения, ведь украинская операция в российском регионе якобы может привести к непредсказуемым последствиям.

Related video

Операция ВСУ в Курской области является "защитным шагом", однако якобы может привести к некоторым осложнениям. Такое мнение озвучили анонимные американские источники, передает Reuters.

Источники журналистов делятся, что Вашингтон обеспокоен действиями украинских защитников в Курской области, ведь они все дальше продвигаются вперед на территорию противника. При этом Киев утверждает, что речь идет о создании буферной зоны, а не оккупации чужих земель.

Анонимные американские чиновники говорят, что основные цели Украины остаются неясными.

"Это усложняет политику, чем больше они продвигаются без определенных условий", — заявил инсайдер журналистам.

Отдельно он заявил, что если Украина начнет дальше брать под свой контроль территории России и использовать при этом оружие и транспортные средства США, то это вызовет вопросы, укладывается ли это в ограничения, которые ранее установил Белый дом.

Второй американский чиновник в комментарии журналистам отметил, что политика Вашингтона в области вооружений не была рассчитана на то, что ВСУ пойдут в наступление и вторгнутся в Россию, однако технически Киев никаких правил не нарушал. В Белом доме еще не смогли занять позицию в поддержку или против наступления Сил обороны. Также нет информации по поводу того, какое оружие или оборудование используется в ходе прорыва.

Сейчас администрация Джо Байдена намерена определить цели Киева в ходе операции, ведь она якобы "застала Вашингтон врасплох".

"Нет ничего необычного в том, что они делают что-то, не ставя нас в известность… В ближайшие недели мы получим более четкую картину", — говорит один из чиновников.

Напомним, 15 августа сообщалось, что в Белом доме подтвердили, что РФ перебрасывает войска из Украины под Курск. По словам Джона Кирби, сейчас нет информации о том, сколько бойцов ВС РФ теперь будут выполнять боевые задачи в российском регионе, однако прорыв ВСУ явно вынудил Кремль изменить свои планы по ведению войны.

Также в Politico писали, что США могут отправить Украине дальнобойные ракеты JASSM после смены позиции Джо Байдена. Если Киев получит от Вашингтона более мощное вооружение, тогда пилоты ВСУ смогут на полную силу использовать истребители F-16. Позиция американского президента могла измениться после успешной операции Сил обороны в Курской области.

14 августа сообщалось, что Джо Байден впервые прокомментировал операцию в Курской области. По его словам, администрация находится в постоянном контакте с украинской стороной на протяжении последних нескольких дней. Однако точных планов Киева в США не знают.