Очікують "більш чітку картину": США стурбовані наступом ЗСУ в Курській області, — Reuters

Анонімні американські чиновники діляться, що у Вашингтоні можуть висловлювати певні побоювання, адже українська операція в російському регіоні нібито може призвести до непередбачуваних наслідків.

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Операція ЗСУ в Курській області є "захисним кроком", однак нібито може призвести до деяких ускладнень. Таку думку озвучили анонімні американські джерела, передає Reuters.

Джерела журналістів діляться, що Вашингтон занепокоєний діями українських захисників у Курській області, адже вони дедалі далі просуваються вперед на територію противника. Водночас Київ стверджує, що йдеться про створення буферної зони, а не окупацію чужих земель.

Анонімні американські чиновники кажуть, що основні цілі України залишаються незрозумілими.

"Це ускладнює політику, чим більше вони просуваються без певних умов", — заявив інсайдер журналістам.

Окремо він заявив, що якщо Україна почне далі брати під свій контроль території Росії і використовувати водночас зброю і транспортні засоби США, то це викличе питання, чи вкладається це в обмеження, які раніше встановив Білий дім.

Другий американський чиновник у коментарі журналістам зазначив, що політика Вашингтона в галузі озброєнь не була розрахована на те, що ЗСУ підуть у наступ і вторгнуться в Росію, однак технічно Київ жодних правил не порушував. У Білому домі ще не змогли зайняти позицію на підтримку або проти наступу Сил оборони. Також немає інформації щодо того, яку зброю або обладнання використовують під час прориву.

Зараз адміністрація Джо Байдена має намір визначити цілі Києва під час операції, адже вона нібито "застала Вашингтон зненацька".

"Немає нічого незвичайного в тому, що вони роблять щось, не ставлячи нас до відома... Найближчими тижнями ми отримаємо більш чітку картину", — каже один із чиновників.

Нагадаємо, 15 серпня повідомлялося, що в Білому домі підтвердили, що РФ перекидає війська з України під Курськ. За словами Джона Кірбі, наразі немає інформації про те, скільки бійців ЗС РФ тепер виконуватимуть бойові завдання в російському регіоні, однак прорив ЗСУ, вочевидь, змусив Кремль змінити свої плани щодо ведення війни.

Також у Politico писали, що США можуть відправити Україні далекобійні ракети JASSM після зміни позиції Джо Байдена. Якщо Київ отримає від Вашингтона більш потужне озброєння, тоді пілоти ЗСУ зможуть на повну силу використовувати винищувачі F-16. Позиція американського президента могла змінитися після успішної операції Сил оборони в Курській області.

14 серпня повідомлялося, що Джо Байден уперше прокоментував операцію в Курській області. За його словами, адміністрація перебуває в постійному контакті з українською стороною протягом останніх кількох днів. Однак точних планів Києва у США не знають.