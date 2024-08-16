"Никаких ограничений": Канада разрешила Украине применять свое оружие на территории РФ

По словам пресс-секретаря Минобороны Канады Андре-Анн Пулен, украинцы лучше знают как защищать свою родину. Пока неизвестно, использовали ли ВСУ канадскую технику во время прорыва в Курской области 6 августа.

Related video

Украина получила разрешение на использование предоставленных Канадой танков и бронетехники на территории России. Об этом заявила пресс-секретарь Министерства обороны Канады Андре-Анн Пулен, сообщило CBC News.

"Канада не имеет никаких географических ограничений по использованию военного оборудования, которое мы передаем Украине", — сказала Пулен.

Как отметили журналисты, это заявление появилось на фоне распространения спекуляций среди военных экспертов относительно того, как долго Украина сможет держать наступление в Курской области России.

"Украинцы лучше всего знают, как защищать свою родину, и мы стремимся поддерживать их способность", — подчеркнула Пулен.

Журналисты также напомнили, что в четверг, 15 августа, телеканал CNN показал, как патрульный автомобиль Senator канадского производства пересекает границу с Россией.

Какое оружие Канада передала Украине

В перечень вооружений, которое Украина потенциально может применить на территории РФ относится:

восемь танков Leopard 2A4;

несколько десятков бронированных машин боевой поддержки;

сотни бронированных патрульных машин;

несколько гаубиц М-777.

Журналисты отметили, что пока неизвестно, использовали ли Вооруженные силы Украины канадскую бронированную технику 6 августа во время прорыва в Курской области.

Напомним, 9 августа профессор университета Бундесвера в Мюнхене Карло Масала заявил, что Украина не спрашивала у Германии разрешения на применение немецких БМП в России.

16 августа издание CNN со ссылкой на источники сообщило, что США запретили Украине применять ATACMS по Курской области.