"Жодних обмежень": Канада дозволила Україні застосовувати свою зброю на території РФ

За словами речниці Міноборони Канади Андре-Анн Пулен, українці краще знають як захищати свою батьківщину. Наразі невідомо, чи використовували ЗСУ канадську техніку під час прориву у Курській області 6 серпня.

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Україна отримала дозвіл на використання наданих Канадою танків і бронетехніки на території Росії. Про це заявила речниця Міністерства оборони Канади Андре-Анн Пулен, повідомило CBC News.

"Канада не має жодних географічних обмежень щодо використання військового обладнання, яке ми передаємо Україні", — сказала Пулен.

Як зазначили журналісти, ця заява з'явилася на тлі поширення спекуляцій серед військових експертів щодо того, як довго Україна зможе тримати наступ у Курській області Росії.

"Українці найкраще знають, як захищати свою батьківщину, і ми прагнемо підтримувати їхню спроможність", — наголосила Пулен.

Журналісти також нагадали, що у четвер, 15 серпня, телеканал CNN показав, як патрульний автомобіль Senator канадського виробництва перетинає кордон із Росією.

Яку зброю Канада передала Україні

До переліку озброєнь, яке Україна потенційно може застосувати на території РФ належить:

вісім танків Leopard 2A4;

кілька десятків броньованих машин бойової підтримки;

сотні броньованих патрульних машин;

кілька гаубиць М-777.

Журналісти наголосили, що наразі невідомо, чи використовували Збройні сили Україні канадську броньовану техніку 6 серпня під час прориву в Курській області.

Нагадаємо, 9 серпня професор університету Бундесверу в Мюнхені Карло Масала заявив, що Україна не питала у Німеччини дозволу на застосування німецьких БМП у Росії.

16 серпня видання CNN з посиланням на джерела повідомило, що США заборонили Україні застосовувати ATACMS по Курській області.