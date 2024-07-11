Канада виділить Україні ще пів мільярда доларів на зброю, — Зеленський

Президент України та прем'єр-міністр Канади планують розширити тренувальні місії українських пілотів на винищувачах F-16.

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Канада виділить Україні додаткових 500 мільйонів канадських доларів, які спрямують на військові потреби Збройних сил України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Вдячний Джастіну Трюдо за анонсований новий, додатковий пакет військової підтримки для України на 500 мільйонів канадських доларів. Це посилить наших героїв на полі бою", — зазначив Зеленський.

Президент України також повідомив, що обговорив з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо оборонні потреби України та скоординували співпрацю в межах коаліції винищувачів.

"Також приділили увагу розширенню тренувальних місій українських пілотів та можливості додаткового навчання для наших льотчиків на канадських авіасимуляторах", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 10 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна отримає додаткові зенітно-ракетні комплекси Patriot, SAMP/T та IRIS-T SLM від міжнародних партнерів.

У цей же день український президент закликав США дозволити Україні завдавати ударів по базах дислокування російської авіації на території РФ.