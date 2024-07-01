Канада нарощує військовий флот: морські сили отримають 15 нових кораблів (фото)

Есмінці типу River замінять нинішній флот фрегатів класу Halifax. У їхньому арсеналі будуть зенітні та крилаті ракети, зокрема перехоплювачі Sea Ceptor і протикорабельні NSM.

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Канада починає будівництво нового флоту бойових кораблів для Королівського військово-морського флоту, які мають бути введені в дію до 2035 року. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Канади.

Будівельні роботи за проєктом "Канадський надводний бойовий корабель" (CSC) почнуться на суднобудівному заводі Irving Shipbuilding в Галіфаксі, Нова Шотландія. Причому проєкт CSC є найбільшим канадським кораблебудівним проєктом з часів Другої світової війни.

У рамках проєкту планується побудувати перспективних 15 бойових кораблів типу River, які замінять нинішній флот фрегатів класу Halifax. Нові кораблі будуть класифіковані як есмінці.

Перший корабель, названий HMCS Fraser, почне виробництво окремих конструкцій уже цього року. Другий і третій кораблі отримали назви Saint-Laurent і Mackenzie відповідно. Усі есмінці будуть названі на честь найважливіших водних шляхів Канади.

Конструкція та озброєння

Есмінці типу River засновані на базі британського фрегата проєкту Type 26, який використовує модульну конструкцію і будується для Королівського флоту Британії та Австралії. Хоча конструктивно кораблі будуть схожі, канадський варіант отримає потужнішу радіолокаційну систему і ширший набір озброєнь. До арсеналу входитимуть:

24 комірки Mk.41 для зенітних ракет і крилатих ракет;

шість осередків для 24 ракет Sea Ceptor;

вісім протикорабельних ракет NSM.

Фото: Мілітарний

Складнощі проєкту

Попри грандіозний проєкт, він уже зіткнувся з деякими складнощами, а саме, графік будівництва затягнувся. За словами міністра оборони Білла Блера, перший корабель буде зданий тільки на початку 2030-х років, після чого йому доведеться пройти випробування. Це означає, що він надійде на озброєння Королівського канадського флоту не раніше 2035 року.

Також за планом, дев'ять кораблів CSC поставлять до 2040 року, а останнє судно має прибути 2050 року. При цьому високопоставлені представники канадського уряду наголошують на важливості якнайшвидшого постачання нових кораблів через проблеми з технічним обслуговуванням фрегатів класу Halifax, що старіють.

Тим часом колишній помічник заступника міністра з військових питань у Національній обороні Алан Вільямс висловив побоювання з приводу затягнутого графіка постачань і зростаючих витрат, називаючи це "рецептом катастрофи". Він зазначив, що проєктування CSC ще не завершено, а остаточний бюджет не визначено. Проте Топші впевнений, що оголошення про початок робіт по CSC — "явна ознака відчутного прогресу в створенні нашого майбутнього флоту".

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