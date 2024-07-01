Канада наращивает военный флот: морские силы получат 15 новых кораблей (фото)

Эсминцы типа River заменят нынешний флот фрегатов класса Halifax. В их арсенале будут зенитные и крылатые ракеты, в том числе перехватчики Sea Ceptor и противокорабельные NSM.

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Канада начинает строительство нового флота боевых кораблей для Королевского военно-морского флота, которые должны быть введены в строй к 2035 году. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Канады.

Строительные работы по проекту "Канадский надводный боевой корабль" (CSC) начнутся на судостроительном заводе Irving Shipbuilding в Галифаксе, Новая Шотландия. Причем проект CSC является крупнейшим канадским кораблестроительным проектом со времен Второй мировой войны.

В рамках проекта планируется построить перспективных 15 боевых кораблей типа River, которые заменят нынешний флот фрегатов класса Halifax. Новые корабли будут классифицированы как эсминцы.

Первый корабль, названный HMCS Fraser, начнет производство отдельных конструкций уже в этом году. Второй и третий корабли получили названия Saint-Laurent и Mackenzie соответственно. Все эсминцы будут названы в честь важнейших водных путей Канады.

Конструкция и вооружение

Эсминцы типа River основаны на базе британского фрегата проекта Type 26, который использует модульную конструкцию и строится для Королевского флота Британии и Австралии. Хотя конструктивно корабли будут похожи, канадский вариант получит более мощную радиолокационную систему и более широкий набор вооружений. В арсенал будут входить:

24 ячейки Mk.41 для зенитных ракет и крылатых ракет;

шесть ячеек для 24 ракет Sea Ceptor;

восемь противокорабельных ракет NSM.

Фото: Милитарный

Сложности проекта

Несмотря на грандиозный проект, он уже столкнулся с некоторыми сложностями, а именно, график строительства затянулся. По словам министра обороны Билла Блэра, первый корабль будет сдан только в начале 2030-х годов, после чего ему придется пройти испытания. Это означает, что он поступит на вооружение Королевского канадского флота не раньше 2035 года.

Также по плану, девять кораблей CSC будут поставлены к 2040 году, а последний судно должно прибыть в 2050 году. При этом высокопоставленные представители канадского правительства подчеркивают важность скорейшей поставки новых кораблей из-за проблем с техническим обслуживанием стареющих фрегатов класса Halifax.

Между тем бывший помощник заместителя министра по военным вопросам в Национальной обороне Алан Уильямс выразил опасения по поводу затянутого графика поставок и растущих затрат, называя это "рецептом катастрофы". Он отметил, что проектирование CSC еще не завершено, а окончательный бюджет не определен. Тем не менее Топши уверен, что объявление о начале работ по CSC — "явный признак ощутимого прогресса в создании нашего будущего флота".

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