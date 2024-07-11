Канада выделит Украине еще полмиллиарда долларов на оружие, — Зеленский

Президент Украины и премьер-министр Канады планируют расширить тренировочные миссии украинских пилотов на истребителях F-16.

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Канада выделит Украине дополнительных 500 миллионов канадских долларов, которые направят на военные нужды Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Благодарен Джастину Трюдо за анонсированный новый, дополнительный пакет военной поддержки для Украины на 500 миллионов канадских долларов. Это усилит наших героев на поле боя", — отметил Зеленский.

Президент Украины также сообщил, что обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо оборонные потребности Украины и скоординировали сотрудничество в рамках коалиции истребителей.

"Также уделили внимание расширению тренировочных миссий украинских пилотов и возможности дополнительного обучения для наших летчиков на канадских авиасимуляторах", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 10 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получит дополнительные зенитно-ракетные комплексы Patriot, SAMP/T и IRIS-T SLM от международных партнеров.

В этот же день украинский президент призвал США разрешить Украине наносить удары по базам дислокации российской авиации на территории РФ.