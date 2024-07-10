"Дополнительные Patriot, SAMP/T и IRIS-T": Зеленский о начале саммита НАТО в Вашингтоне

Руководители США, Германии, Нидерландов, Италии и Румынии приняли декларацию, которой обязались в течение следующего года предоставить Украине дополнительные средства противовоздушной обороны и выделить более $1 млрд на поддержку ПВО Украины.

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Украина получит дополнительные зенитно-ракетные комплексы Patriot, SAMP/T и IRIS-T SLM от международных партнеров. О таких результатах в первый день работы саммита НАТО в Вашингтоне сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Первый рабочий день на саммите НАТО в Вашингтоне начал с конкретного результата. Дополнительные ЗРК Patriot, SAMP/T и IRIS-T SLM, а также другие тактические ракетные комплексы, которые должны поступить в Украину от партнеров, помогут нам уничтожать российские дроны и ракеты и лучше защитить украинцев от российского воздушного террора, таких как вчерашняя жестокая атака на нашу главную детскую больницу", — написал Зеленский в сети Х.

Президент Украины также поблагодарил Соединенные Штаты, Германию, Нидерланды, Италию и Румынию за принятие Декларации в поддержку системы противовоздушной обороны Украины для защиты гражданских лиц, городов и критической инфраструктуры.

Этой декларацией руководители пяти стран обязались предоставить Украине дополнительные средства противовоздушной обороны и выделить более $1 млрд на поддержку ПВО Украины, новые системы ПВО и "сотни дополнительных перехватчиков в течение следующего года".

"Это еще один важный шаг после решения США предоставить Украине приоритет в поставках ракет для ПВО. Благодарен Президенту Байдену за его лидерство и всем странам-партнерам — за подтверждение обязательств предоставить нам средства противовоздушной обороны как можно быстрее", — отметил Зеленский.

Кроме того, украинский президент подчеркнул, что нужно лишить Россию возможности терроризировать Украину.

"Чем быстрее мы положим конец российскому террору, тем быстрее укрепится безопасность всех миролюбивых народов", — подчеркнул Зеленский.

Отметим, что 9-11 июля в Вашингтоне проходит Саммит стран-членов Североатлантического Альянса.

Напомним, 9 июля издание Euractiv сообщило, чторумынская делегация едва не опоздала на саммит НАТО из-за забастовки пилотов.

В этот же день президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Германия и США являются главными противниками вступления Украины в НАТО.