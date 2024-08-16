"Живите спокойно": как себя чувствуют жители части Курской области под контролем ВСУ

Пожилая пара в магазине призналась, что вышла из подвала и им никто не угрожает.

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С территории Курской области Российской Федерации, которая контролируется ВСУ, появляется все больше видео, которые свидетельствуют о том, что местным жителям ничего не угрожает и они могут свободно передвигаться по населенному пункту. Так, на канале "Ми — Україна" появилось видео, снятое журналисткой Олесей Боровик в российском магазине в городе Суджа, где набирала продукты пожилая пара.

"Украинцы сказали, все, мы вас не трогаем, живите спокойно", — сообщила пожилая пара, которая вышла за продуктами.

Жители Курской области о ВСУ

Судя по всему, продавца в магазине нет, так что, вероятно, они брали товары бесплатно. Сообщили, что взяли консервы. На полках, между тем, видны и другие продукты.

Женщина рассказала, что вышла в магазин, потому что он рядом с домом. На вопрос, где они сейчас проводят время, она сообщила, что уже не в подвале, прячась от обстрелов, а в доме.

В Курской области уже побывали журналисты ТСН, а также репортеры итальянского телеканала TG1. Они заехали в Суджу, где поговорили с местными жителями. Куряне признались, что местные власти их бросили и они были вынуждены сидеть в подвале. Сами репортеры отметили, что дома местных не повреждены.

Тем временем в РФ фактически запретили жителям Курской области искать своих родных из Суджи и окрестностей. Сначала им "настоятельно порекомендовали" не размещать сообщения в соцсетях. А потом и вовсе закрыли группу, где публиковались сообщения о пропавших.