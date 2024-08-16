"Живіть спокійно": як почуваються жителі частини Курської області під контролем ЗСУ

Літня пара в магазині зізналася, що вийшла з підвалу і їм ніхто не загрожує.

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З території Курської області Російської Федерації, яка контролюється ЗСУ, з'являється дедалі більше відео, які свідчать про те, що місцевим жителям нічого не загрожує і вони можуть вільно пересуватися населеним пунктом. Так, на каналі "Ми — Україна" з'явилося відео, зняте журналісткою Олесею Боровик у російському магазині в місті Суджа, де набирала продукти літня пара.

"Українці сказали, все, ми вас не чіпаємо, живіть спокійно", — повідомила літня пара, яка вийшла по продукти.

Жителі Курської області про ЗСУ

Судячи з усього, продавця в магазині немає, тож, імовірно, вони брали товари безкоштовно. Повідомили, що взяли консерви. На полицях, тим часом, видно й інші продукти.

Жінка розповіла, що вийшла в магазин, бо він поруч із будинком. На запитання, де вони зараз проводять час, вона повідомила, що вже не в підвалі, ховаючись від обстрілів, а в будинку.

У Курській області вже побували журналісти ТСН, а також репортери італійського телеканалу TG1. Вони заїхали в Суджу, де поговорили з місцевими жителями. Куряни зізналися, що місцева влада їх кинула і вони були змушені сидіти в підвалі. Самі репортери зазначили, що будинки місцевих не пошкоджені.

Тим часом у РФ фактично заборонили жителям Курської області шукати своїх рідних із Суджі та околиць. Спочатку їм "настійно порекомендували" не розміщувати повідомлення в соцмережах. А потім і зовсім закрили групу, де публікувалися повідомлення про зниклих.