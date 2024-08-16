"Царь-коптер" с ФАБ-250: в РФ представили дрон "Мотылек", оснащенный авиабомбами (фото)

Учитывая заявленную грузоподъемность беспилотника, он теоретически может понести четыре авиабомбы ФАБ-50, что говорит о возможности осуществить полноценную бомбардировку.

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Во время выставки "Армия-2024" в России был представлен новый тяжелый беспилотник "Мотылек", способный нести 250-килограммовые авиационные бомбы ФАБ-250. Соответствующие фото и характеристики были опубликованы российскими СМИ.

Сообщается, что "Мотылек" проходит заводские испытания для подтверждения надежности конструкции и заявленных характеристик. Он был собран на одном из заводов округа Зеленограда и стал первым российским дроном тяжелого класса, работающим на мощных асинхронных двигателях. Их заявленная максимальная мощность составляет 60 кВт, а общая масса коптера — около 25 кг. Именно благодаря мощным двигателям коптер может поднимать более 200 кг полезной нагрузки и сбрасывать ее с высоты около 100 метров.

Российские обозреватели отмечают, что учитывая заявленную грузоподъемность коптера, он теоретически может понести, например, четыре авиационных бомбы ФАБ-50, а это уже грозит полноценной бомбардировкой позиций противника.

Фото: Соцсети

БПЛА состоит как из российских компонентов, так и из зарубежных, среди которых есть батареи и контроллер управления. Разработчики утверждают, что кроме авиационных бомб, беспилотник может использоваться для сброса других средств поражения, которые подходят под его бортовые крепления, и в пределах разрешенных массогабаритных характеристик. На "Мотылек" также могут быть установлены средства радиоэлектронной борьбы или оптические системы для ведения разведки.

В случае успешного завершения испытаний, новый БПЛА может быть принят на вооружение российской армии, а его производство будет развернуто на подмосковном предприятии "Совэлмаш".

Напомним, в Украине разобрали российский дешевый беспилотник-приманку самолетного типа. Выяснилось, что эти БПЛА созданы из фанеры и фольги стоимостью до 100 тысяч гривен, чтобы Украина тратила дорогие ракеты.