"Цар-коптер" із ФАБ-250: у РФ представили дрон "Мотылек", оснащений авіабомбами (фото)

З огляду на заявлену вантажопідйомність безпілотника, він теоретично може понести чотири авіабомби ФАБ-50, що говорить про можливість здійснити повноцінне бомбардування.

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Під час виставки "Армія-2024" в Росії був представлений новий важкий безпілотник "Мотылек", здатний нести 250-кілограмові авіаційні бомби ФАБ-250. Відповідні фото і характеристики були опубліковані російськими ЗМІ.

Повідомляється, що "Мотылек" проходить заводські випробування для підтвердження надійності конструкції та заявлених характеристик. Він був зібраний на одному із заводів округу Зеленограда і став першим російським дроном важкого класу, що працює на потужних асинхронних двигунах. Їхня заявлена максимальна потужність становить 60 кВт, а загальна маса коптера — близько 25 кг. Саме завдяки потужним двигунам коптер може підіймати понад 200 кг корисного навантаження і скидати його з висоти близько 100 метрів.

Російські оглядачі зазначають, що з огляду на заявлену вантажопідйомність коптера, він теоретично може понести, наприклад, чотири авіаційні бомби ФАБ-50, а це вже загрожує повноцінним бомбардуванням позицій противника.

Фото: Соцмережi

БПЛА складається як з російських компонентів, так і з закордонних, серед яких є батареї та контролер управління. Розробники стверджують, що, окрім авіаційних бомб, безпілотник може використовуватися для скидання інших засобів ураження, які підходять під його бортові кріплення і в межах дозволених масогабаритних характеристик. На "Мотылек" також можуть бути встановлені засоби радіоелектронної боротьби або оптичні системи для ведення розвідки.

У разі успішного завершення випробувань, новий БПЛА може бути прийнятий на озброєння російської армії, а його виробництво розгорнуть на підмосковному підприємстві "Совелмаш".

Нагадаємо, в Україні розібрали російський дешевий безпілотник-приманку літакового типу. З'ясувалося, що ці БПЛА створені з фанери та фольги вартістю до 100 тисяч гривень, щоб Україна витрачала дорогі ракети.