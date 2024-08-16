Впервые признали: воинская часть под Брянском подтвердила, что срочники оказались в плену у ВСУ

По предварительной информации, речь идет о "десятках" солдатах срочной службы, которые сдались украинским войскам во время операции в Курской области.

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В воинской части в Брянской области подтвердили, что во время операции ВСУ в Курской области Российской Федерации в плен попали десятки солдат. Родственники около 100 военных попросили найти их близких. Об этом сообщает издание "Верстка".

Солдаты-срочники из воинской части №12721 в Клинцах в Брянской области находились на границе Курской области во время прорыва ВСУ. От украинских военных поступали сообщения, что они взяли в плен огромное количество российских военных, в том числе "кадыровцев" из подразделения "Ахмат" и срочников. Также сообщения, что родные ищут своих сыновей, стали появляться в соцсетях буквально сразу после начала операции.

Но пока только в Клинцах подтвердили, что в плен к ВСУ попали срочники из их части. Журналисты отмечают, что им удалось поговорить со старшим лейтенантом части Алексеем Черновым, который занимается поисками пропавших военнослужащих.

Отвечая на вопрос, что в плен накануне попали 102 российских солдат, Чернов заявил, что "намного больше на самом деле".

Пленные в Курской области

"Пока их [пленных] меньше [чем 102]. Понимаете, в любом случае информация должна быть подтверждена. Либо родственники, либо сослуживцы, если узнают военнослужащего, пишут либо заявление, либо рапорт с объяснениями. Это основание, чтобы военнослужащий был перенесен уже в статус пленного или без вести пропавшего. Пока основной поток — это о сотне человек пытаюсь просто выяснить, что, чего и как", — сказал Чернов.

Он не уточнил точное число пленных, а также то, сколько из них могут быть солдатами срочной службы. Он заявил, что "не занимается срочниками".

"Специально выделили горячую линию Минобороны под солдат срочной службы. Мне уже оборвали весь телефон. Не надо мне звонить. По срочникам я не помогу ничем", — заявил Чернов.

Журналисты также пытались связаться с начальником воинской части Петром Брынцевым и прочими офицерами части, но они не ответили на звонки.

Напомним, 15 июня появилась информация, что ВСУ взяли в плен в Курской области около двух тысяч военнослужащих ВС РФ.

Глава СБУ Василий Малюк на совместном брифинге с руководителями Минобороны, МВД, ГУР МОУ, СВР и Уполномоченного Верховной Рады по правам человека подтвердил, что спецназовцы ЦСО "А" СБУ взяли в плен более сотни российских военных в Курской области Российской Федерации. Среди них есть офицеры и представители подразделения "Ахмат". А Кирилл Буданов заявил, что в первую очередь будут возвращать всех тяжелораненых и тяжелобольных, женщин, а также тех, кто находится в поле уже длительный срок.