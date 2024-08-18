Ракетный удар по Киевской области: в ГСЧС показали разрушительные последствия обстрела ВС РФ (фото)

Несмотря на то, что российские ракеты были сбиты, или же не достигли своих целей, избежать разрушений не удалось. По словам главы Киевской ОГА Руслана Кравченко, обломки сбитых ракет уничтожили два частных дома и повредили еще 16.

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В воскресенье утром, 18 июля Россия атаковала ракетами Киевскую область. Тревога объявлялась дважды. Силы ПВО сбили вражеские цели. Об этом сообщил глава областной военной администрации Руслан Кравченко.

По его словам, попаданий в критическую и жилую инфраструктуру удалось избежать. Пострадавших нет.

Однако обломки сбитых ракет нанесли ущерб в одной из общин на территории трех садовых товариществ. Разрушены 2 частных дома, еще 16 получили повреждения — выбиты окна, разрушены фасады и крыши. Работы по фиксации последствий продолжаются.

Кроме того, обломки повредили 4 автомобиля, заборы и линии электропередач. В одном из садовых товариществ произошел пожар травяного настила, который оперативно потушили

Во время воздушной тревоги в Киевской области мониторинговые паблики сообщали о взрывах в Броварах.

В ГСЧС заявили, что в Киевской области продолжается ликвидация последствий российских обстрелов. Спасатели оказывают помощь гражданам из уничтоженных и поврежденных жилых домов.

На месте работают также специалисты пиротехнической службы и психологи.

Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС

Несмотря на то, что российские ракеты были сбиты, или не достигли своих целей, не удалось избежать смертей среди животных. Спасатели поделились жуткими кадрами. Фокус по этическим соображениям их не публикует.

Напомним, 18 августа ВС РФ выпустили по территории Украины баллистические, крылатые и управляемые авиационные ракеты, а также "шахеды". Силы ПВО сбили все 8 дронов и 5 из 8 ракет. Остальные — не достигли своей цели. среди вражеских целей, которые удалось уничтожить были три ракеты неустановленного типа.

По наблюдениям военного обозревателя Александра Коваленко, сейчас Россия для обстрела Украины применяет различные типы вооружения, но не в массовых масштабах. Это могут быть как одиночные удары, так и комбинированные атаки с использованием ограниченного количества боеприпасов — от 5 до 15 ракет, или в некоторых случаях до 50 ракет различного типа.