Остановка наступления украинских сил в Курской области требует наличия сил. Одну из оккупационных бригад уже вывели из Донецкой области, но для дальнейших боев агрессору понадобится более 20 000 солдат, утверждают собеседники газеты WSJ.

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Россия вывела из Украины до 5 000 военных в середине прошлой недели, чтобы попытаться остановить продвижение украинских сил в Курской области. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на украинских и западных чиновников.

Одну из бригад вывели из Донецкой области, центра наступления ВС РФ. Другие части отвели из менее важных районов. Тем не менее в будущем России придется выводить больше войск с Украины, если она захочет вернуть собственную территорию, указывают собеседники.

"Такая цель потребует более крупные силы, чем имеются в распоряжении Киева. Вероятно, нужно более 20 000 надлежащим образом обученных военнослужащих", — сказал источник.

По оценкам западных военных, Украина направила в Курск до 6 000 солдат, а также до 4 000 военнослужащих для выполнения вспомогательных задач в Сумской области. По словам человека, знакомого с операцией, чтобы избежать ослабления линии фронта, значительную часть войск взяли из резерва, сформированного при поддержке Запада для операций 2024 и в 2025 годах.

"Чтобы вытеснить украинцев, России придется отправить еще больше войск, стереть с лица земли собственные города и села артиллерийскими обстрелами, как она это делает на большой части Украины", — продолжил собеседник WSJ.

В ходе боевых действий, как говорит высокопоставленный чиновник из Киева, ВСУ взяли в плен 2 000 россиян и захватила примерно столько же территорий, сколько РФ в ходе изнурительных наступательных операций с большими потерями отвоевала у Украины с начала 2024 года.

"Чтобы воспользоваться всеми преимуществами, Украине понадобится такой уровень поддержки, который США и некоторые их союзники до сих пор не были готовы предоставить", — заключили авторы материала.

Напомним, ВСУ уничтожили два моста через реку Сейм в Курской области. По версии российской пропаганды, одно из сооружений не выдержало удары американским РСЗО HIMARS.

Президент Беларуси Александр Лукашенко предостерегал Украину от нападения на Россию. Военная операция в Курской области может привести к ядерному удару.