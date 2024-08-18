РФ перекинула в Курську область до 5 000 військових з України, — ЗМІ

Зупинка наступу українських сил у Курській області вимагає наявності сил. Одну з окупаційних бригад уже вивели з Донецької області, але для подальших боїв агресору знадобиться понад 20 000 солдатів, стверджують співрозмовники газети WSJ.

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Росія вивела з України до 5 000 військових у середині минулого тижня, щоб спробувати зупинити просування українських сил у Курській області. Про це повідомила газета The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на українських і західних чиновників.

Одну з бригад вивели з Донецької області, центру наступу ЗС РФ. Інші частини відвели з менш важливих районів. Проте в майбутньому Росії доведеться виводити більше військ з України, якщо вона захоче повернути власну територію, вказують співрозмовники.

"Така мета потребуватиме більших сил, ніж є в розпорядженні Києва. Ймовірно, потрібно понад 20 000 належним чином навчених військовослужбовців", — сказало джерело.

За оцінками західних військових, Україна направила в Курськ до 6 000 солдатів, а також до 4 000 військовослужбовців для виконання допоміжних завдань у Сумській області. За словами людини, знайомої з операцією, щоб уникнути ослаблення лінії фронту, значну частину військ узяли з резерву, сформованого за підтримки Заходу для операцій 2024 і 2025 років.

"Щоб витіснити українців, Росії доведеться відправити ще більше військ, стерти з лиця землі власні міста і села артилерійськими обстрілами, як вона це робить на великій частині України", — продовжив співрозмовник WSJ.

Під час бойових дій, як каже високопоставлений чиновник із Києва, ЗСУ взяли в полон 2 000 росіян і захопили приблизно стільки ж територій, скільки РФ під час виснажливих наступальних операцій із великими втратами відвоювала в України з початку 2024 року.

"Щоб скористатися всіма перевагами, Україні знадобиться такий рівень підтримки, який США і деякі їхні союзники досі не були готові надати", — підсумували автори матеріалу.

Нагадаємо, ЗСУ знищили два мости через річку Сейм у Курській області. За версією російської пропаганди, одна зі споруд не витримала удари американським РСЗВ HIMARS.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко застерігав Україну від нападу на Росію. Військова операція в Курській області може призвести до ядерного удару.