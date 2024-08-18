Україна "провокує": Лукашенко вказав, чому Росія може вдарити ядерною зброєю (відео)

Військова операція в Курській області, на думку білоруського лідера, призведе до ескалації повномасштабної війни. Кремль піде на асиметричні дії, включно з використанням зброї масового ураження.

Related video

Україна може намагатися спровокувати Росію на застосування ядерної зброї. Таку думку висловив в інтерв'ю телеканалу "Россия" президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Спершу білоруський лідер констатував, що військова операція в Курській області Росії призведе до ескалації повномасштабної війни в Україні. Такий маневр небезпечний тим, що ескалація стане спробою штовхнути Москву на асиметричні дії, включно із застосуванням ядерної зброї.

У світовому співтоваристві сформовано негативний образ до ядерної зброї, підкреслює Лукашенко

"В Україні були б дуже раді, якби Росія або ми застосували тактичну ядерну зброю. Це було б щастя. Ось тоді, напевно, у нас навряд чи союзники б залишилися. Взагалі ніяких би навіть співчутливих країн не залишилося", — зауважив Лукашенко.

У світовому співтоваристві, як сказав президент Білорусі, сформовано негативний образ до ядерної зброї і тому Захід хоче "підштовхнути Росію до цього кроку".

Нагадаємо, кіберфахівці української розвідки та хакери з команди "ВО Team" змогли паралізувати роботу російського підприємства "Вега" в Челябінській області, що розробляє ядерну зброю. У результаті атаки фахівці отримали персональні дані працівників і важливі документи.

Раніше стало відомо про плани Росії вдарити ядерною зброєю по Німеччині в разі конфлікту з НАТО. Журналісти з Британії розсекретили карту з 32 цілями в Європі, включно з чотирма об'єктами в Німеччині.