Масштабы войны не позволяет ни Украине, ни РФ решить исход за счет одной кампании, — ISW

ВСУ и ВС РФ могут генерировать достаточную боевую мощь, чтобы занять непрерывные оборонительные позиции и создать тактическую глубину в важных точках вдоль линии фронта. Обе стороны вынуждены вести бои с проникновением на территорию противника.

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Из-за масштабов войны в Украине ни одна из сторон не сможет разрешить ее исход за счет какой-то решающей кампании. И у Украины, и у России есть возможности устанавливать глубокие оборонительные позиции и резервы, которые бы не позволили достичь стратегических военных целей за счет какой-то отдельной кампании. Об этом пишет "Институт изучения войны" в статье "Оценка значимости текущих российских и украинских операций в ходе войны".

Способность России и Украины генерировать достаточную боевую мощь, чтобы занять непрерывные оборонительные позиции без открытых флангов и создать тактическую глубину в важных точках вдоль линии фронта вынуждает обе стороны пытаться проводить бои с проникновением на территорию противника. Это обходятся настолько дорого, что последующее развитие успеха часто оказывается невозможным.

Украина, по сути, воспользовалась флангом, который россияне оставили открытым в Курской области, но у России достаточно боевой мощи, чтобы прикрыть свои границы, если это понадобится — но для этого придется пожертвовать достижением других целей.

РФ и Украина обычно могут устанавливать оборонительные позиции на некотором расстоянии в тылу и в достаточной степени стабилизировать линию фронта даже в случае проникновения и развития успеха.

Эффективный план украинской и российской кампаний, таким образом, требует предусмотрительности и планирования нескольких последовательных операций, в ходе каждой из которых создаются условия для последующей операции.

Однако редко какая-либо из сторон могла проводить последовательные операции без перерыва, поскольку оперативные паузы или снижение оперативного темпа позволяли другой воюющей стороне перехватить инициативу.

Напомним, что ВСУ вернули позиции возле Северска, а ВС РФ продвинулись возле Кременной и Донецка.

Также сообщалось, что в боях под Курском участвуют морские пехотинцы, защищавшие Мариуполь в 2022 году.