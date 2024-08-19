Выстоит после удара "Шахеда": в "Укрэнерго" рассказали о новой антидроновой защите объектов

Проект финансируют международные финансовые организации. Ни одной гривны из бюджета Украины на строительство защитных сооружений не тратилось, отметили в компании.

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В Украине на финальную прямую вышло строительство первой очереди антидроновой защиты высоковольтного оборудования на 41 объекте компании, которым управляет "Укрэнерго". Еще на 22 объектах компании строительство первой очереди защиты завершает Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Этот проект реализован только на высоковольтных подстанциях "Укрэнерго".

"Украина — первая в мире страна, которая изобрела комплексное решение физической защиты от ударов БпЛА. Защитные железобетонные конструкции выдерживают прямой удар "шахедов", которые являются наиболее опасными для объектов высоковольтной сети, и защищают оборудование от обломков ракет", — сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что на большинстве подстанций такие железобетонные конструкции уже построены, а расчеты показали, что повреждения в результате ударов "Шахедов" по объектам системы передачи электроэнергии без защитных сооружений были бы в 5-6 раз больше.

Проект финансируют международные финансовые организации — МБРР, ЕИБ, ЕБРР и KfW.

"Ни одной гривны из бюджета Украины на строительство защитных сооружений не тратилось", — подчеркнули в "Укрэнерго".

Также для обеспечения максимальной прозрачности выполнения работ в компании привели стоимость материалов, которые используются для строительства сооружений.

"Укрэнерго" уже начало процесс заключения договоров с подрядчиками на строительство второй очереди защитных сооружений на наших объектах. Цены на материалы в этих договорах полностью соответствуют указанным выше. Стоимость одного такого сооружения варьируется в диапазоне от 100 до 130 миллионов гривен.

Напомним, что 9 августа стало известно, что во время жестких отключений в июле руководство "Укрэнерго" подняло себе зарплату. В июле 2024 года руководство компании получило 2,2 млн грн заработной платы, что на 30% или на 500 тыс. грн больше, чем в июне.