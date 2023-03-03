Обеспечивает светом 6 млн человек: как выглядит подстанция, пережившая 24 атаки ВС РФ (фото)

Объект энергетической инфраструктуры, как рассказывают в "Укрэнерго", российские оккупанты атаковали 9 раз ракетами разных видов и совершали 14 атак, используя иранские дроны-камикадзе.

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Одна из украинских подстанций, обеспечивающая светом 6 млн человек в нескольких городах в центре Украины, пережила более 20 российских атак. Последствия российских прилетов показали в "Укрэнерго", сообщает "Обозреватель".

В целях безопасности месторасположения энергообъекта не называют, но известно, что начиная с октября 2022 года российские оккупанты атаковали подстанцию 24 раза.

''Сюда прилетело 9 ракет, фактически все известные номенклатуры, которые есть у страны-агрессора. Также было зафиксировано 14 прилетов дронов-камикадзе'', – рассказал член правления "Укрэнерго" Алексей Брехт.

[ + – ] Фото: OBOZREVATEL Разрушенная подстанция

10 октября 2022 г. РФ начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. За сутки массивной ракетной атаки тогда повреждения и разрушения получили 30% энергетической инфраструктуры Украины.

''За 4,5 месяца 255 ракет и дронов попали по объектам энергетической инфраструктуры. Из них 214 – по объектам высоковольтной сети "Укрэнерго", – сказал Алексей Брехт.

[ + – ] Фото: OBOZREVATEL Разрушенная подстанция

Энергетики оперативно устраняют повреждения. По их словам, чтобы восстановить все повреждения, понадобится несколько лет. С разрушенных объектов стараются снять все, что уцелело. Эти запчасти затем используют при плановых ремонтах. Уцелевшие трансформаторы применяют в качестве доноров для рабочих.

''К примеру, чтобы восстановить трансформатор, нужно не один месяц. Его нужно заказать и уже потом производить индивидуально", – рассказывают энергетики.

[ + – ] Фото: OBOZREVATEL Разрушенная подстанция

Постоянные атаки усложняют процесс ремонта поврежденных объектов. Работники подстанции говорят, что им постоянно приходится прятаться, поскольку они находятся под вражеским прицелом.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля 28 февраля, несмотря на войну, в Украине полным ходом идет модернизация энергетической системы. По его словам, Украина выдержала энергетический террор ВС РФ и тяжелый период для критической инфраструктуры. Глава Кабмина добавил, что Украине также удалось выиграть у России "битву за свет".

Осенью 2022 года Россия совершила 15 ракетных атак по объектам энергетики Украины, еще 17 атак было сделано с помощью дронов-камикадзе. По данным правительства Украины на декабрь прошлого года, около 50% энергосистемы были повреждены или разрушены. Российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Массированные ракетные удары РФ по территории Украины могут остаться в прошлом. Сейчас Россия ищет новую тактику в противостоянии против Украины, сообщила 2 марта пресс-секретарь Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, сейчас ВС РФ начинают распределять ракетные удары по времени и комбинировать их.