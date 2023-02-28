Прошли самый трудный период: украинцам рассказали, что будет с энергосистемой страны (видео)

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в Украине уже полным ходом идет модернизация энергетической системы, которая в обозримом будущем, несмотря на боевые действия, будет только набирать обороты.

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Украина выдержала энергетический террор ВС РФ и самый трудный период для критической инфраструктуры нашей страны уже позади. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время заседания Кабинета министров во вторник, 28 февраля.

"Можно уверенно сказать, что мы прошли самый тяжелый период. Выдержали российский энергетический террор и обеспечили тепло в домах украинцев", — сказал глава украинского правительства.

Шмыгаль также напомнил, что до завершения отопительного сезона в Украине осталось полтора месяца.

Глава Кабмина добавил, что Украине также удалось выиграть у России "битву за свет".

"Уже 17 дней подряд в энергетической сети нет дефицита мощности и в ближайшее время не прогнозируется при отсутствии массированных атак РФ", — сказал Шмыгаль.

В связи с этим он поблагодарил энергетиков и представителей других профессий, работающих на обеспечение критической инфраструктуры Украины. Кроме того, Шмыгаль выразил признательность украинским силам ПВО и международным партнерам, которые всячески поддерживали Украину материально и технически в период массовых атак ВС РФ.

"Мы не просто восстановим утраченное, но и модернизируем, децентрализуем и обезопасим нашу энергосистему", — резюмировал Шмыгаль.

Напомним, 28 февраля в ДТЭК рассказали об успехах энергетиков за год большой войны с РФ. Сотрудники компании за это время отремонтировали более 4 тысяч энергообъектов и возобновили электроснабжение у более чем 7 млн абонентов.

Фокус также писал о том, что осени 2022 года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на энергетическую инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе. По данным правительства Украины на декабрь минувшего года, около 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. Российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.