Пройшли найважчий період: українцям розповіли, що буде з енергосистемою країни (відео)

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, в Україні вже повним ходом іде модернізація енергетичної системи, яка в найближчому майбутньому, незважаючи на бойові дії, лише набиратиме обертів.

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Україна витримала енергетичний терор ЗС РФ і найважчий період для критичної інфраструктури нашої країни вже позаду. Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час засідання Кабінету міністрів у вівторок, 28 лютого.

"Можна впевнено сказати, що ми пройшли найважчий період. Витримали російський енергетичний терор і забезпечили тепло у будинках українців", — сказав голова українського уряду.

Шмигаль також нагадав, що до завершення опалювального сезону в Україні лишилося півтора місяці.

Голова Кабміну додав, що Україні також вдалося виграти у Росії "битву за світло".

"Вже 17 днів поспіль в енергетичній мережі немає дефіциту потужності і найближчим часом не прогнозується за відсутності масованих атак РФ", — сказав Шмигаль.

У зв'язку з цим він подякував енергетикам та представникам інших професій, які працюють на забезпечення критичної інфраструктури України. Крім того, Шмигаль висловив вдячність українським силам ППО та міжнародним партнерам, які всіляко підтримували Україну матеріально та технічно в період масових атак ЗС РФ.

"Ми не просто відновимо втрачене, а й модернізуємо, децентралізуємо та убезпечимо нашу енергосистему", — резюмував Шмигаль.

Нагадаємо, 28 лютого у ДТЕК розповіли про успіхи енергетиків за рік великої війни з РФ. Співробітники компанії за цей час відремонтували понад 4 тисячі енергооб'єктів і відновили електропостачання у більш ніж 7 млн абонентів.

Фокус також писав про те, що восени 2022 року РФ здійснила 15 масованих ракетних атак на енергетичну інфраструктуру України, ще 17 атак було вчинено із застосуванням дронів-камікадзе. За даними уряду України на грудень минулого року, близько 50% енергосистеми було пошкоджено чи зруйновано. Російськими ракетами уражені всі теплові електростанції та більшість ГЕС.