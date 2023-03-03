Забезпечує світлом 6 млн осіб: як виглядає підстанція, яка пережила 24 атаки ЗС РФ (фото)

Об’єкт енергетичної інфраструктури, як розповідають в "Укренерго", російські окупанти атакували 9 разів ракетами різних видів та здійснювали 14 атак, використовуючи іранські дрони-камікадзе.

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Одна з українських підстанцій, яка забезпечує світлом 6 млн людей у кількох містах в центрі України пережила понад 20 російських атак. Наслідки російських прильотів показали в "Укренерго", повідомляє "Обозреватель".

В цілях безпеки місце розташування енергооб'єкта не називають, але відомо, що починаючи від жовтня 2022 року російські окупанти атакували підстанцію 24 рази.

''Сюди прилетіло 9 ракет, фактично всі відомі номенклатури, яка є у країни-агресорки. Також було зафіксовано 14 прильотів дронів-камікадзе'', – розповів член правління "Укренерго" Олексій Брехт.

[ + – ] Фото: OBOZREVATEL Зруйнована підстанція

10 жовтня 2022 року РФ розпочала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. За добу масивної ракетної атаки тоді пошкоджень та руйнувань зазнали 30% енергетичної інфраструктури України.

''За 4,5 місяця 255 ракет та дронів влучили по об'єктах енергетичної інфраструктури. З них 214 – по об’єктах високовольтної мережі "Укренерго", – сказав Олексій Брехт.

[ + – ] Фото: OBOZREVATEL Зруйнована підстанція

Енергетики оперативно усувають пошкодження. За їхніми словами, щоб відновити усі пошкодження, знадобиться кілька років. Зі зруйнованих об'єктів стараються зняти все, що вціліло. Ці запчастини потім використовують під час планових ремонтів. Вцілілі трансформатори застосовують як донори для робочих.

''До прикладу, щоб відновити трансформатор треба не один місяць. Його потрібно замовити та вже потім виготовляти індивідуально'', – розповівдають енергетики.

[ + – ] Фото: OBOZREVATEL Зруйнована підстанція

Постійні атаки ускладнюють процес ремонту пошкоджених об'єктів. Працівники підстанції говорять, що їм постійно доводиться ховатися, оскільки вони перебувають ''під ворожим прицілом''.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля 28 лютого, попри війну, в Україні повним ходом іде модернізація енергетичної системи. За його словами, Україна витримала енергетичний терор ЗС РФ і найважчий період для критичної інфраструктури. Голова Кабміну додав, що Україні також вдалося виграти у Росії "битву за світло".

Восени 2022 року Росія здійснила 15 ракетних атак по об'єктах енергетики України, ще 17 атак було зроблено за допомогою дронів-камікадзе. За даними уряду України на грудень минулого року, близько 50% енергосистеми було пошкоджено чи зруйновано. Російськими ракетами уражені всі теплові електростанції та більшість ГЕС.

Масовані ракетні удари РФ по території України можуть залишитися в минулому. Зараз Росія шукає нову тактику в протистоянні проти України, повідомила 2 березня речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. За її словами, тепер ЗС РФ починають розподіляти ракетні удари за часом та комбінувати їх.