Вистоїть після удару "Шахеда": в "Укренерго" розповіли про новий антидроновий захист об'єктів

Проєкт фінансують міжнародні фінансові організації. Жодної гривні з бюджету України на будівництво захисних споруд не витрачалось, зазначили в компанії.

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В Україні на фінальну пряму вийшло будівництво першої черги антидронового захисту високовольтного обладнання на 41 об’єкті компанії, яким керує "Укренерго". Ще на 22 об’єктах компанії будівництво першої черги захисту завершує Державне агентство з відновлення та розвитку інфраструктури України. Про це повідомили в "Укренерго".

Цей проєкт реалізовано лише на високовольтних підстанціях "Укренерго".

"Україна – перша в світі країна, яка винайшла комплексне рішення фізичного захисту від ударів БпЛА. Захисні залізобетонні конструкції витримують прямий удар "шахедів", які є найбільш небезпечними для об’єктів високовольтної мережі, та захищають обладнання від уламків ракет", — повідомили в пресслужбі компанії.

Зазначається, що на більшості підстанцій такі залізобетонні конструкції вже збудовані, а розрахунки показали, що пошкодження внаслідок ударів "Шахедів" по об’єктам системи передачі електроенергії без захисних споруд були б у 5-6 разів більшими.

Проєкт фінансують міжнародні фінансові організації – МБРР, ЄІБ, ЄБРР та KfW.

"Жодної гривні з бюджету України на будівництво захисних споруд не витрачалось", — підкреслили в "Укренерго".

Також для забезпечення максимальної прозорості виконання робіт в компанії навели вартість матеріалів, які використовуються для будівництва споруд.

"Укренерго" вже розпочало процес укладання договорів з підрядниками на будівництво другої черги захисних споруд на наших об’єктах. Ціни на матеріали в цих договорах повністю відповідають зазначеним вище. Вартість однієї такої споруди варіюється в діапазоні від 100 до 130 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що 9 серпня стало відомо, що під час жорстких відключень в липні керівництво "Укренерго" підняло собі зарплату. В липні 2024 року керівництво компанії отримало 2,2 млн грн заробітної плати, що на 30% або на 500 тис. грн більше, ніж в червні.