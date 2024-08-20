"Мы убиваем, они — идут": ВСУ контролируют 20% Нью-Йорка в Донецкой области

По словам украинских защитников, оккупанты продвигаются на Торецком направлении благодаря большому количеству резерва личного состава.

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Вооруженные силы Украины контролируют 20% поселка Нью-Йорк Бахмутского района Донецкой области — преимущественно в северной части города. Об этом "Украинской правде" рассказали собеседники в руководстве 53-й отдельной механизированной бригады и ОТГ "Луганск".

"Наши есть в Нью-Йорке, держим оборону. Контролируем примерно 20%", — сказал собеседник.

Он уточнил, что российские оккупационные войска продвигаются вперед, поскольку имеют большое количество резерва.

"Мы убиваем, они идут. У нас, к сожалению, таких резервов нет", — отметил источник.

Кроме того, украинские защитники рассказали журналистам об определенных проблемах с имеющимся личным составом.

"На направлении Нью-Йорка и соседнего Торецка есть проблемы с мотивированностью военных и довольно высокий показатель тех, кто ушел в СЗЧ (самовольное оставление части, — ред.)", — говорится в сообщении.

Собеседники издания также отметили, что, преодолев часть Нью-Йорка, россияне активно движутся к следующему поселку — Нелиповке.

Напомним, 30 августа аналитики группы DeepState сообщили, что ВС РФ оккупировали еще 3 населенных пункта, а за Нью-Йорк продолжаются тяжелые бои.

19 августа аналитики проекта DeepState заявляли, что враг оккупировал Нью-Йорк почти на 100%.