"Мы убиваем, они — идут": ВСУ контролируют 20% Нью-Йорка в Донецкой области
По словам украинских защитников, оккупанты продвигаются на Торецком направлении благодаря большому количеству резерва личного состава.
Вооруженные силы Украины контролируют 20% поселка Нью-Йорк Бахмутского района Донецкой области — преимущественно в северной части города. Об этом "Украинской правде" рассказали собеседники в руководстве 53-й отдельной механизированной бригады и ОТГ "Луганск".
"Наши есть в Нью-Йорке, держим оборону. Контролируем примерно 20%", — сказал собеседник.
Он уточнил, что российские оккупационные войска продвигаются вперед, поскольку имеют большое количество резерва.
"Мы убиваем, они идут. У нас, к сожалению, таких резервов нет", — отметил источник.
Кроме того, украинские защитники рассказали журналистам об определенных проблемах с имеющимся личным составом.
"На направлении Нью-Йорка и соседнего Торецка есть проблемы с мотивированностью военных и довольно высокий показатель тех, кто ушел в СЗЧ (самовольное оставление части, — ред.)", — говорится в сообщении.
Собеседники издания также отметили, что, преодолев часть Нью-Йорка, россияне активно движутся к следующему поселку — Нелиповке.
Напомним, 30 августа аналитики группы DeepState сообщили, что ВС РФ оккупировали еще 3 населенных пункта, а за Нью-Йорк продолжаются тяжелые бои.
19 августа аналитики проекта DeepState заявляли, что враг оккупировал Нью-Йорк почти на 100%.