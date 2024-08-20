"Ми вбиваємо, вони — йдуть": ЗСУ контролюють 20% Нью-Йорка на Донеччині

За словами українських захисників, окупанти просуваються на Торецькому напрямку завдяки великій кількості резерву особового складу.

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Збройні сили України контролюють 20% селища Нью-Йорк Бахмутського району Донецької області — переважно у північній частині міста. Про це "Українській правді" розповіли співрозмовники у керівництві 53-ї окремої механізованої бригади та ОТУ "Луганськ".

"Наші є у Нью-Йорку, тримаємо оборону. Контролюємо приблизно 20%", — сказав співрозмовник.

Він уточнив, що російські окупаційні війська просуваються вперед, оскільки мають велику кількість резерву.

"Ми вбиваємо, вони йдуть. У нас, на жаль, таких резервів немає", — зазначило джерело.

Крім того, українські захисники розповіли журналістам про певні проблеми з наявним особовим складом.

"На напрямку Нью-Йорка та сусіднього Торецька є проблеми з вмотивованістю військових і доволі високий показник тих, хто пішов у СЗЧ (самовільне залишення частини, — ред.)", — йдеться у повідомленні.

Співрозмовники видання також зазначили, що, подолавши частину Нью-Йорка, росіяни активно рухаються до наступного селища — Неліпівки.

Нагадаємо, 30 серпня аналітики групи DeepState повідомили, що ЗС РФ окупували ще 3 населені пункти, а за Нью-Йорк тривають важкі бої.

19 серпня аналітики проєкту DeepState заявляли, що ворог окупував Нью-Йорк майже на 100%.